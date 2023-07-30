Son dönemde kamuoyunda ve internet haber sitelerinde askerlik hizmet süresinin uzatılacağına dair çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Askerlik kaç ay, uzadı mı? Askerlik süresi kaç ay oldu? Askerlik 12 ay mı olacak 2024? Askerlik süresinin uzatılacağı iddiaları üzerine Türkiye'de zorunluk askerlik süresiyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Bahse konu iddialar, birinci ağızdan yalanlandı. Milli Savunma Bakanlığı hali hazırda askerlik hizmet süresinin uzatılmasına yönelik olarak MSB tarafından yapılan bir çalışma bulunmadığı bildirildi.