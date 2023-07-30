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Askerlik süresi uzatılacak mı: MSB'den '12 ay olacak' iddialarına cevap

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son dönemde kamuoyunda ve internet haber sitelerinde askerlik hizmet süresinin uzatılacağına dair iddialara cevap verdi. Peki askerlik kaç ay, uzadı mı? Askerlik süresi kaç ay oldu? Askerlik 12 ay mı olacak 2024? Askerlik süresinin uzatılacağı iddiaları üzerine Türkiye'de zorunluk askerlik süresiyle ilgili araştırmalar hız kazandı. MSB askerlik süresinin uzatılacağı iddialarına ilişkin, "Askerlik hizmet süresinin uzatılmasına yönelik yapılan bir çalışma yoktur" açıklamasında bulundu. İşte detaylar...

11:04 . 30/07/2023 Pazar
IHA
Askerlik süresi uzatılacak mı?

Askerlik süresi uzatılacak mı?

Son dönemde kamuoyunda ve internet haber sitelerinde askerlik hizmet süresinin uzatılacağına dair çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Askerlik kaç ay, uzadı mı? Askerlik süresi kaç ay oldu? Askerlik 12 ay mı olacak 2024? Askerlik süresinin uzatılacağı iddiaları üzerine Türkiye'de zorunluk askerlik süresiyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Bahse konu iddialar, birinci ağızdan yalanlandı. Milli Savunma Bakanlığı hali hazırda askerlik hizmet süresinin uzatılmasına yönelik olarak MSB tarafından yapılan bir çalışma bulunmadığı bildirildi.
ASKERLİK 12 AY MI OLACAK 2024?

Türk askerlik sisteminde rütbe fark etmeksizin tüm askerlik süresi 6 aya indirildi. Bu süre yedek subay ve astsubaylar için 12 ay olarak değiştirildi. Ancak askerlik süresinin uzatılmasına dair bir düzenleme henüz yapılmadı.


Yeni yapılan düzenlemede uzman çavuşların emeklilik yaşları 55 oldu. 40 yaşın üzerindekiler ise komando birliklerinde kadrolu olarak görev yapabilecek.

Sefer görev emri dahilinde gerekli görülmesi halinde uzman erbaşlar 60 yaşına kadar en gençlerinden başlamak üzere orduya çağrılabilecek.



#askerlik
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#askerlik süresi
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