Askerlik süresi uzatılacak mı?
Türk askerlik sisteminde rütbe fark etmeksizin tüm askerlik süresi 6 aya indirildi. Bu süre yedek subay ve astsubaylar için 12 ay olarak değiştirildi. Ancak askerlik süresinin uzatılmasına dair bir düzenleme henüz yapılmadı.
Yeni yapılan düzenlemede uzman çavuşların emeklilik yaşları 55 oldu. 40 yaşın üzerindekiler ise komando birliklerinde kadrolu olarak görev yapabilecek.
Sefer görev emri dahilinde gerekli görülmesi halinde uzman erbaşlar 60 yaşına kadar en gençlerinden başlamak üzere orduya çağrılabilecek.