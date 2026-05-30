Assos-Troya Tüneli’nde araç yangını paniği

00:3630/05/2026, Cumartesi
IHA
Alev alan araç nedeniyle Troya Tüneli trafiğe kapatıldı.
Çanakkale’de Assos-Troya Tüneli’nde seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangın nedeniyle tünel kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçta maddi hasar oluştu.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki Assos-Troya tünelinde seyir halindeki bir araç alev aldı. Troya Tüneli kısa süreli trafiğe kapatıldı. Yangın nedeniyle araçta maddi hasar oluştu.

Yangın dün gece saat 22.00 sıralarında Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde Ayvacık ilçesindeki Troya Tüneli’nde meydana geldi. Küçükkuyu istikametinden Ayvacık istikametine seyir halinde olan S.K. idaresindeki 10 ACU 903 plakalı otomobil henüz belli olmayan bir nedenle alev aldı. Sürücü, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri tüneldeki trafik akışını durdururken, itfaiyenin müdahalesiyle alev alev yanan araç söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangın sonrası tünel, yoğun dumanın etkisini yitirmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.



#Çanakkale
#Ayvacık
#Assos Ve Troya Tünelleri
