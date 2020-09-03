Ateşle oynamayın: ​Bir asır önce Anadolu'dan perişan şekilde kaçan Yunanistan, Ege'de sahte kabadayılık yapıyor

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki enerji arama faaliyetlerine her gün farklı bir taciz ve kışkırtma ile karşılık veren Yunanistan ateşle oynuyor. Atina, anlaşmalara aykırı bir şekilde adalara asker ve cephane yığıyor. Giderek daha da tırmanan kriz gerçek bir savaşa dönüşürse Yunanistan ve destekçisi ülkelerin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan silahlara karşı ne yapabileceği merak konusu. Atina yönetimi, Türkiye’nin son 15 yıldır geliştirdiği yerli ve milli silahları görmezden gelerek tam anlamıyla ateşle oynuyor. TSK’nın gücüne güç katan yerli silahlar karada, denizde ve havada dünya standartlarının üstünde başarı sağlıyor.

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ATMACA BATIRACAK

Mavi Vatan’da Türkiye’nin gücüne güç katan ilk milli anti-gemi füzesi Atmaca, envantere girmek üzere. 220 kilometre uzaktaki bir gemiyi tam isabetle vurabilen Atmaca, ABD yapımı Harpoon füzelerinin yerini alacak. Hedefe doğru giderken deniz seviyesine çok yakın ilerleyen Atmaca’nın radar tarafından tespiti oldukça güç. ‘Gemi katili’ Atmaca, Türk donanmasının ana mühimmatı olmaya aday.

OYNAT 03:49 Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne? Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan'ın enerji rekabeti, NAVTEX savaşı ve kıta sahanlığı geriliminin merkezinde Meis Adası var. Yunanistan ve Türkiye'yi çatışmanın eşiğine getiren bu adanın statüsüne ilişkin hangi ülke, neyi savunuyor? Çatışma Hattı'nın perde arkasına gelin birlikte bakalım..

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SEYİR FÜZESİ SOM

SOM seyir füzeleri, Mehmetçiğin en yetenekli mühimmatı arasında ilk sıralarda geliyor. Uçaktan atılan SOM füzesi, 250 kilometre uzaktaki bir hedefi nokta hassasiyetle vuruyor. Delici harp başlığı sayesinde hedefte azami derecede tahribata neden olan SOM, bir seyir füzesi olmasından ötürü radara yakalanmamak üzere pek çok manevra yapabiliyor. Durağan ya da hareketli hedef ayrımı gözetmeyen bu akıllı füze, F-4 ve F-16 savaş uçaklarınca kullanılıyor.

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OYUN DEĞİŞTİRİCİ

TRLG-230 topçu füzesi

Türkiye’deki füze sistemlerinin gözbebeklerinden biri de TRLG-230 topçu füzesi. İHA’ların lazerle işaretlediği hedefleri başarıyla vuran TRLG-230, 70 km etkili menzili sahip. Lazer güdümlü topçu füzesi, harp alanlarında kritik hedeflerin yüksek hassasiyetle yok edilmesini sağlıyor.

HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi ise savaş uçakları, helikopterler, İHA, seyir füzeleri, havadan ve karaya füzelere karşı savunma görevini yürütüyor. Farklı türlerdeki hava hedeflerine karşı etkili olan HİSAR-A’nın menzili 15 kilometre. Bu sistemin bir üst modeli HİSAR-O ise orta irtifa hedefleri için görevde. 25 kilometre menzile sahip HİSAR-O, gerçek bir savaş durumunda Atina uçaklarının kâbusu olacak.

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OYNAT 00:00 Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Bazı ülkelerin dolduruşuna gelmeyin, şımarıklıktan vazgeçin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin yaptıkları görüşme sonrası ortak açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, 'Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran biz değiliz. Yunanistan'dır, Rum kesimidir. Bu şımarıklıktan vazgeçin. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın. Yanlış adımlar atarsanız bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz gereği neyse tereddütsüz yaparız' dedi. BiP'te paylaş

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S-400’LE YÜKSEK İRTİFA

Günümüzün en önemli askeri teknolojilerin başında gelen Rus yapımı S-400 savunma sistemi geçtiğimiz yıl TSK envanterine girdi. S-400, gelişmiş teknolojisiyle 600 kilometre uzaktaki hedefi tespit edebiliyor. Sistem tarafından fırlatılan füzeler ise 30 kilometre irtifada 400 kilometrelik takip yapabiliyor. 80 ayrı hedefi eşzamanlı takip-imha özelliğindeki S-400, hayalet uçak ve balistik füzeleri başarılı bir şekilde vurabiliyor.

MENZİLİ EN AZ 280 KM

Bora balistik füzesi

İlk kez geçen yıl ‘Pençe’ operasyonunda kullanılan Bora balistik füzesi, belirlenen terör hedeflerini yüksek vuruş hassasiyetiyle imha etti. Muharebe sahası içerisindeki stratejik hedeflere doğru ateşlenen Bora, 280 kilometrelik menziliyle göz dolduruyor.

OYNAT 01:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj: Mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzan dursunlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferinin 949. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu. 'Korkunun ecele faydası yoktur. Türkiye Akdeniz'de de Ege'de, Karadeniz'de hakkı olanı alacaktır.' diyen Erdoğan,' Bunun için siyasi, ekonomik, askeri bakımdan ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Muhataplarımızı kendilerine çeki düzen vermelerine, mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzan durmaya davet ediyoruz. Türkiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz. Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden biz kendi işimize bakalım.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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MİLGEM’İN İLK SINAVI

Türkiye millileşme projesini denizlerde de başarıyla yürütüyor. Milli Gemi (MİLGEM) Projesi kapsamında Türk mühendislerince tasarlanıp inşa edilen TCG-Heybeliada, TCG-Büyükada, TCG-Burgazada ve TCG-Kınalıada korvetleri görevlerini başarıyla yürütüyor. TCG-Kınalıada, gemisavar füzesi Atmaca ile milli savaş yönetim sistemi Advent’in aynı anda yüklendiği ilk gemi olmuştu. Türkiye’nin en büyük savaş gemisi olacak çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu ise 2021 yılında envantere katılacak.

Haklarımızı koruyacağız

Hulusi Akar

Hava Kuvvetlerinin yeni uçuş eğitim yılı açılış törenine katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Kıbrıslı kardeşlerimiz dahil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya en küçük ihlale dahi izin vermeden devam edeceğiz” dedi. Bakan Akar, törenin ardından yeni uçuş eğitim yılı açılışını F-16 ile yaptığı uçuşla gerçekleştirdi. Uçuşa, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de eşlik etti.

OYNAT 01:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj: Mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzan dursunlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferinin 949. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu. 'Korkunun ecele faydası yoktur. Türkiye Akdeniz'de de Ege'de, Karadeniz'de hakkı olanı alacaktır.' diyen Erdoğan,' Bunun için siyasi, ekonomik, askeri bakımdan ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Muhataplarımızı kendilerine çeki düzen vermelerine, mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzan durmaya davet ediyoruz. Türkiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz. Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden biz kendi işimize bakalım.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Kızılhisar’da Yunan askerleri

Meis Adası

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Meis Adası

Yunan askerleri, Antalya’nın Kaş ilçesine sadece 2 kilometre uzaklıkta bulunan Kızılhisar (Meis) adasında görüntülendi. TRT ekibince yayınlanan görüntülere göre Yunan birlikleri, askeri araçlarla yüksek bir tepeye çıkıyor, ardından Yunan bayrağı altındaki noktaya ilerliyor. Fransız haber ajansı AFP, 28 Ağustos’ta servis ettiği fotoğraflarda Yunan askerlerinin, içinde turistlerin de bulunduğu bir feribotla Kızılhisar’a indiğini duyurmuş tu. Türkiye’ye 2 km mesafedeki adanın Yunanistan’a uzaklığı 580 km.