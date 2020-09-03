Ateşle oynamayın: ​Bir asır önce Anadolu'dan perişan şekilde kaçan Yunanistan, Ege'de sahte kabadayılık yapıyor

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki enerji arama faaliyetlerine her gün farklı bir taciz ve kışkırtma ile karşılık veren Yunanistan ateşle oynuyor. Atina, anlaşmalara aykırı bir şekilde adalara asker ve cephane yığıyor. Giderek daha da tırmanan kriz gerçek bir savaşa dönüşürse Yunanistan ve destekçisi ülkelerin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan silahlara karşı ne yapabileceği merak konusu. Atina yönetimi, Türkiye’nin son 15 yıldır geliştirdiği yerli ve milli silahları görmezden gelerek tam anlamıyla ateşle oynuyor. TSK’nın gücüne güç katan yerli silahlar karada, denizde ve havada dünya standartlarının üstünde başarı sağlıyor.
ATMACA BATIRACAK
Mavi Vatan’da Türkiye’nin gücüne güç katan ilk milli anti-gemi füzesi Atmaca, envantere girmek üzere. 220 kilometre uzaktaki bir gemiyi tam isabetle vurabilen Atmaca, ABD yapımı Harpoon füzelerinin yerini alacak. Hedefe doğru giderken deniz seviyesine çok yakın ilerleyen Atmaca’nın radar tarafından tespiti oldukça güç. ‘Gemi katili’ Atmaca, Türk donanmasının ana mühimmatı olmaya aday.
SEYİR FÜZESİ SOM
- SOM seyir füzeleri, Mehmetçiğin en yetenekli mühimmatı arasında ilk sıralarda geliyor. Uçaktan atılan SOM füzesi, 250 kilometre uzaktaki bir hedefi nokta hassasiyetle vuruyor. Delici harp başlığı sayesinde hedefte azami derecede tahribata neden olan SOM, bir seyir füzesi olmasından ötürü radara yakalanmamak üzere pek çok manevra yapabiliyor. Durağan ya da hareketli hedef ayrımı gözetmeyen bu akıllı füze, F-4 ve F-16 savaş uçaklarınca kullanılıyor.
OYUN DEĞİŞTİRİCİ
Türkiye’deki füze sistemlerinin gözbebeklerinden biri de TRLG-230 topçu füzesi. İHA’ların lazerle işaretlediği hedefleri başarıyla vuran TRLG-230, 70 km etkili menzili sahip. Lazer güdümlü topçu füzesi, harp alanlarında kritik hedeflerin yüksek hassasiyetle yok edilmesini sağlıyor.
HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi ise savaş uçakları, helikopterler, İHA, seyir füzeleri, havadan ve karaya füzelere karşı savunma görevini yürütüyor. Farklı türlerdeki hava hedeflerine karşı etkili olan HİSAR-A’nın menzili 15 kilometre. Bu sistemin bir üst modeli HİSAR-O ise orta irtifa hedefleri için görevde. 25 kilometre menzile sahip HİSAR-O, gerçek bir savaş durumunda Atina uçaklarının kâbusu olacak.
S-400’LE YÜKSEK İRTİFA
- Günümüzün en önemli askeri teknolojilerin başında gelen Rus yapımı S-400 savunma sistemi geçtiğimiz yıl TSK envanterine girdi. S-400, gelişmiş teknolojisiyle 600 kilometre uzaktaki hedefi tespit edebiliyor. Sistem tarafından fırlatılan füzeler ise 30 kilometre irtifada 400 kilometrelik takip yapabiliyor. 80 ayrı hedefi eşzamanlı takip-imha özelliğindeki S-400, hayalet uçak ve balistik füzeleri başarılı bir şekilde vurabiliyor.
MENZİLİ EN AZ 280 KM
İlk kez geçen yıl ‘Pençe’ operasyonunda kullanılan Bora balistik füzesi, belirlenen terör hedeflerini yüksek vuruş hassasiyetiyle imha etti. Muharebe sahası içerisindeki stratejik hedeflere doğru ateşlenen Bora, 280 kilometrelik menziliyle göz dolduruyor.
MİLGEM’İN İLK SINAVI
Türkiye millileşme projesini denizlerde de başarıyla yürütüyor. Milli Gemi (MİLGEM) Projesi kapsamında Türk mühendislerince tasarlanıp inşa edilen TCG-Heybeliada, TCG-Büyükada, TCG-Burgazada ve TCG-Kınalıada korvetleri görevlerini başarıyla yürütüyor. TCG-Kınalıada, gemisavar füzesi Atmaca ile milli savaş yönetim sistemi Advent’in aynı anda yüklendiği ilk gemi olmuştu. Türkiye’nin en büyük savaş gemisi olacak çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu ise 2021 yılında envantere katılacak.
Haklarımızı koruyacağız
- Hava Kuvvetlerinin yeni uçuş eğitim yılı açılış törenine katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Kıbrıslı kardeşlerimiz dahil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya en küçük ihlale dahi izin vermeden devam edeceğiz” dedi. Bakan Akar, törenin ardından yeni uçuş eğitim yılı açılışını F-16 ile yaptığı uçuşla gerçekleştirdi. Uçuşa, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de eşlik etti.
Kızılhisar’da Yunan askerleri
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- Yunan askerleri, Antalya’nın Kaş ilçesine sadece 2 kilometre uzaklıkta bulunan Kızılhisar (Meis) adasında görüntülendi. TRT ekibince yayınlanan görüntülere göre Yunan birlikleri, askeri araçlarla yüksek bir tepeye çıkıyor, ardından Yunan bayrağı altındaki noktaya ilerliyor. Fransız haber ajansı AFP, 28 Ağustos’ta servis ettiği fotoğraflarda Yunan askerlerinin, içinde turistlerin de bulunduğu bir feribotla Kızılhisar’a indiğini duyurmuş
tu. Türkiye’ye 2 km mesafedeki adanın Yunanistan’a uzaklığı 580 km.