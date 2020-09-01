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AVRUPA

Yunanistan ordusunu güçlendirmeyi planlıyor

Yunanistan'ın Türkiye korkusu: Ordu için harekete geçtiler

Yunan basını, Atina hükümetinin ülkenin silahlı kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla 10 milyar avroluk harcama yapmayı planladığını duyurdu. Devlet Bakanı Yorgos Gerapetritis katıldığı bir televizyon programında, hükümetin silahlı kuvvetlerini ve silah endüstrisini güçlendirme çabası çerçevesinde birçok ülke ile temas halinde olduğunu söyledi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Yunan hükümetinden ismi açıklanmayan yetkililer, basına yaptıkları açıklamalarda, Fransa ve diğer ülkelerle silah alımı için görüşmelerin devam ettiğini, bu konudaki müzakerelerin 10 Eylül'de Korsika Adası'nda gerçekleştirilecek AB üyesi Akdeniz ülkeleri toplantısına kadar tamamlanmasının hedeflendiği kaydetti.

MSB'den flaş paylaşım: Yunanistan’a ait 6 adet F-16 Navtex bölgesinden uzaklaştırıldı
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MSB'den flaş paylaşım: Yunanistan’a ait 6 adet F-16 Navtex bölgesinden uzaklaştırıldı
Milli Savunma Bakanlığı, Girit Adası'ndan kalkarak, Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan'a ait 6 adet F-16 uçağının, önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırıldığını bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, '27 Ağustos 2020 tarihinde Girit Adası'ndan kalkarak GKRY'ye doğru giden ve Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan'a ait 6 adet F-16 uçağı, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları tarafından önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırılmıştır' denildi.

Orduyu güçlendirmek için birçok ülke ile görüşüyorlar

Devlet Bakanı Yorgos Gerapetritis katıldığı bir televizyon programında, hükümetin silahlı kuvvetlerini ve silah endüstrisini güçlendirme çabası çerçevesinde birçok ülke ile temas halinde olduğunu söyledi.

Fransa’dan Rafale uçaklarının alımı için henüz anlaşma olmadığını, bu konudaki görüşmelerin devam ettiğini belirten Gerapetritis, hedefin Yunan silahlı kuvvetlerinin modernizasyonu olduğunu ifade etti.

Gerapetritis, Yunanistan'ın iyi komşuluk taraftarı olduğunu ve Türkiye ile olan iletişim kanallarının açık olması gerektiği gürüşünü de dile getirdi.

Oruç Reis Avrupa'yı titretti: Yunanistan ve Fransa Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat başlattı
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Oruç Reis Avrupa'yı titretti: Yunanistan ve Fransa Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat başlattı
Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de faaliyete geçmesinin ardından alarma geçen Yunanistan, Fransa'yı bölgeye çağırarak ortak tatbikat gerçekleştirdi. Bu askeri tatbikat, birkaç gündür gerçekleşen diplomatik görüşmelerin devamını oluşturuyor. Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos dün Fransız meslektaşı Florans Parli'yle bir saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti.


Daha önce Yunan medyası Atina'nın Paris'ten Rafale savaş uçağı ile Belharra fırkateyn gemisi almak için temaslarını sürdürdüğünü yazmıştı.

Yunanistan Maliye Bakanı Hristos Staikuras da savunma harcamalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetleri güçlendirmek için daha fazla para sarf etmeye hazır olduklarını bildirmişti.

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