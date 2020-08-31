Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem TSK kritik hedefleri TRLG-230 ile vurmaya hazırlanıyor Doğu Akdeniz ve Egede oyun değiştirici rol üstlenecek
POLİTİKA

TSK kritik hedefleri TRLG-230 ile vurmaya hazırlanıyor: Doğu Akdeniz ve Ege'de oyun değiştirici rol üstlenecek

Roketsan tarafından geliştirilen TRLG-230 topçu füzesinin test atışlarının başarıyla tamamlanması, Türkiye'nin müşterek hareket kabiliyeti açısından ulaştığı noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. İHA'ların lazerle işaretlediği hedefleri başarıyla vuran TRLG-230'un 70 km etkili menzili bulunuyor. Bu durumun özellikle Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin elini güçlendireceğini savunan uzmanlar, "Bu mühimmatlar iki açıdan ciddi avantaj sağlıyor. Birincisi, dinamik ve kritik hedefleri yüksek hassasiyetle yok edebiliyor. İkinci husus ise maliyet etkinlik. Bu gibi ürünler CEP değerlerinin küçük olması ve taşınabilir kara konuşlu olmaları sebebiyle, diğer platformlara kıyasla çok daha maliyeti etkin bir şekilde kullanılabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Hız Yeni Şafak
TRLG-230 füze sisteminin test atışları gerçekleştirildi.
TRLG-230 füze sisteminin test atışları gerçekleştirildi.

Roketsan'ın TRLG-230 füze sistemi İHA ve SİHA'ların işaretlediği hedefleri karadan vurabilecek şekilde geliştirildi, test atışına dair görüntüler ilk kez yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu yeni gelişme cephedeki askerlerimizin gücüne güç katacak" diyerek duyurduğu mühimmatın kritik özelliklerini Savunma Sanayi Analisti Kadir Doğan'a sorduk.

TRLG-230'un lazer güdümlü bir füze sistemi olduğunu hatırlatan Doğan, daha önce yine Roketsan tarafından TRG-230 mühimmatına lazer güdümü entegre edildiğini hatırlattı.

Güdümlü olmayan mühimmatların dinamik hedeflere karşı dezavantajlı olduğunu hatırlatan Doğan, "Lazer güdümlü mühimmatlar son yıllarda, özellikle İnsansız Hava Sistemleri ve bu sistemlere ait Stabilize Görüntüleme Sistemlerinin (ISP) gelişimi ile birlikte çok daha önemli bir hal aldı. İnsansız Hava Sistemleri başta olmak üzere çeşitli unsurlar tarafından lazer 'aydınlatması' yapılan hedefler, kara konuşlu bu gibi mühimmatlar ile çok hassas bir şekilde imha edilebiliyor." dedi.

F-16'lara Türk gözü: ASELPOD teslimatları neden önemli?
EKONOMİ
F-16'lara Türk gözü: ASELPOD teslimatları neden önemli?

KRİTİK HEDEFLERİ YÜKSEK HASSASİYETLE VURABİLECEK

"TRLG-230 füzesinin TSK'ya sağlayacağı avantajlar neler olacak?" sorusuna yanıt veren Doğan, şunları söyledi:

  • "Bu tür mühimmatlar, özellikle iki açıdan kuvvetlere ciddi avantaj sağlıyor. Birincisi, dinamik hedeflere karşı yüksek hassasiyet ile yok etme becerisi. Bu beceri, dinamik harp alanlarında, kritik hedeflerin yüksek hassasiyet ile yok edilmesini sağlıyor. Bu da yine harp alanlarında sonuca etki eden çok ciddi bir durum. İkinci husus ise maliyet etkinlik. Bu gibi ürünler CEP değerlerinin küçük olması ve taşınabilir kara konuşlu olmaları sebebiyle, diğer platformlara kıyasla çok daha maliyet etkin bir şekilde kullanılabiliyor."

Savunma Sanayi Analisti Kadir Doğan.

TRLG-230'un Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elini güçlendireceğini belirten Doğan, "TRLG-230’un 70 km etkili menzili olduğu açıklandı. Burada sadece bu unsurların etkin menzillerine bakmak ise çok doğru sonuçlar vermeyebilir zira bunlar mobil sistemler. Bu gibi unsurlar özellikle düşük yoğunluklu çatışmalarda, kritik hedeflerin anlık olarak imha edilmesi konusunda ciddi bir avantaj sağlayabilir.

Denizaltılar seyir füzelerinin entegre edilmesini bekliyor: Doğu Akdeniz'de yeni bir sayfa açılacak
DÜNYA
Denizaltılar seyir füzelerinin entegre edilmesini bekliyor: Doğu Akdeniz'de yeni bir sayfa açılacak

CAYDIRICILIK UNSURU OLACAK

Bu gibi güdümlü mühimmatlar sahaya etkisi oldukça yüksek olabilecek sistemler. Bu da size bir caydırıcılık unsuru olarak geri dönüyor. Özellikle, Akdeniz ve Ege’de son yaşanan olaylara baktığımız zaman, bu caydırıcılık unsurlarının ne denli önemli olduğunu gördük. Yunanistan’ın illegal bir biçimde silahlandırdığı adaların konumuna da bakıldığı zaman, ortaya çıkan bu mücadelede bu veya bu gibi platformların ciddi bir caydırıcılık unsuru olarak ortaya çıkabiliceğini söylemek yanlış olmayacaktır" bilgisini paylaştı.

MÜŞTEREK HAREKET KABİLİYETİ BÜYÜK BİR BAŞARI

Türkiye'nin son dönemde müşterek hareket kabiliyeti etkili şekilde kullandığına dikkat çeken ve bunun oldukça kritik olduğunu vurulayan Doğan şöyle devam etti:

  • "En önemli konu bana kalırsa bu mühimmatın bir İnsansız Hava Sisteminden işaretlenen hedefe atış yapmasıdır zira bu benim sürekli dile getirdiğim “müşterek harekat kabiliyeti” açısından çok büyük bir başarı. İnsansız Hava Sistemlerin sahip olduğu “farkındalık” ne kadar fazla diğer unsurlar ile paylaşılabilirse, o unsurların da etkinliği o ölçüde artıyor. Bir insansız hava sisteminden, kara konuşlu bir mühimmata bu şekilde veri aktarılması da veri iletişim entegrasyonu açısından önemli. Türkiye, her gün üstüne koyacak şekilde “müşterek harekat kabiliyetini” artırıyor. Bu gelişim aynı ivme ile devam ederse, gelişmeler sahaya ve masaya çok daha fazla etki edecektir"

Geleceğin silahı olacak: Sesten 9 kat daha hızlı!
OYNAT 04:07
Geleceğin silahı olacak: Sesten 9 kat daha hızlı!
Savunma sanayide dışa bağımlılığı azaltmak için yerli olarak geliştirilen araç ve silahların yanı sıra geleceğin savunma teknolojilerine yönelik de kritik adımlar atılıyor. Çok az sayıda ülkenin üzerinde çalıştığı teknolojilerden birinin adresi ise Türkiye. Savunmadaki Türkler programının bu haftaki konuğu geleceğin silahı olarak da adlandırılan Elektromanyetik Top sistemi. Diğer bir adıyla TUFAN..
Abone Ol Google News
100 binbina taşınacak

100 bin
bina taşınacak

18 ilde 80'i aşkın ilçe risk altında..
Başkanım ben yaptım

Başkanım ben yaptım

​Belediye binasını kurşunlayan kişi aradı, itiraf etti.
Ders zili çaldı: Yeni eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı

​TSK kritik hedefleri TRLG-230 ile vuracak.
İki ay daha uzatıldı

İki ay daha uzatıldı

​Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor.
Yoğun bakımda

Yoğun bakımda

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil koronavirüse yakalanmıştı.

​Trabzonspor aradığı 10 numarayı Brezilya'da buldu.
Kaza kurşunu

Kaza kurşunu

​Arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.
Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz

Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan ve Fransa'ya tokat gibi sözler.
Korku nedir bilmeyiz!

Korku nedir bilmeyiz!

​Milli Savunma Bakanlığı'ndan 30 Ağustos'a özel klip.
Fransa'nın<br>hedefi işgal

Fransa'nın
hedefi işgal

​Fransızlar Atina üzerinden Doğu Akdeniz'i işgal etmek istiyor.
Sakarya gazı<br>dengeleri değiştirecek

Sakarya gazı
dengeleri değiştirecek

​11,6 milyar metreküplük kontrat fırsatı oluşturacak.
Mısır halkına<br>teşekkürler

Mısır halkına
teşekkürler

​Areda Survey'in Mısır halkına yönelik anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
Hafter'e UCM'de dava

Hafter'e UCM'de dava

​Toplu mezarlardaki binlerce masumun katili Hafter'in suçları tüm dünyaya gösterilecek.
Meis'e asker çıkardılar

Meis'e asker çıkardılar

​Yunanistan'ın tahriki sonrası Türk savaş gemilerimiz bölgede bekliyor.
Yedi gün<br>sonra acı haber

Yedi gün
sonra acı haber

​Giresun'da kayıp beş kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.