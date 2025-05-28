ATMACA donanmaya güç katacak

STM Savaş Sistemleri Müdürü Enver Küçükerman, 12. Deniz Sistemleri Semineri’nde önemli açıklamalarda bulundu. Küçükerman, dört Gabya sınıfı fırkateyn, üç Ada sınıfı korvet ve modernizasyondan geçen Barbaros sınıfı fırkateynlerin ATMACA füzeleriyle donatılacağı bilgisini verdi. Çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Küçükerman, gemilerin 2027 yılının ilk çeyreğine kadar ATMACA füzeleriyle donatı-lacağını belirtti. Küçükerman, “Yapılan moderni-zasyon yalnızca donanmanın caydırıcılığını artırmakla kalmayacak. Aynı zamanda mevcut gemilerin hizmet ömrünü uzatacak” dedi. Bu kapsamda Gabya sınıfı fırkateynlerin en az 10 yıl daha aktif görevde kalacağı değerlendiriliyor. Atmaca, 250 kilometrelik menzili ve GNSS (Küresel Uydu Seyrüsefer Sistemi) olmayan ortamlarda da çalışabilen gelişmiş yönlendirme sistemleriyle, daha önce kullanılan Harpoon füzelerine kıyasla önemli bir kabiliyet artışı sunuyor.