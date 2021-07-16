Gündem Gizemli hayırsever bu kez Aydında ortaya çıktı Mahalle bakkalının veresiye defterindeki 35 bin lira borcu ödedi
AYDİN

Gizemli hayırsever bu kez Aydın'da ortaya çıktı: Mahalle bakkalının veresiye defterindeki 35 bin lira borcu ödedi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, bir marketin veresiye defterindeki 70 kişiye ait 35 bin lira borcu ödeyip, gıda paketi dağıtımı da yaptırdı.

Haber Merkezi DHA
Aydın haberleri: Mahalle bakkalının veresiye defterindeki 35 bin lira borcu ödedi
Kenan Ekici

Nazilli'de hayırsever, Prof. Dr. Muammer Aksoy Mahallesi'nde bakkalı işleten Kenan Ekici'yi telefonla arayıp, veresiye defterini satın almak istediğini söyledi.

Hayırsever, hesabın çıkarılmasının ardından bakkala gelip, 5 yıllık veresiye defterindeki 70 kişinin 35 bin lira borcunu ödedi ve gıda paketi dağıtımı yaptırdı.

Kenan Ekici, 'Değerli mahalle sakinleri, ismini vermek istemeyen değerli iş insanı abimiz, mahallemizin markete olan bütün borçlarını an itibariyle ödemiştir' yazılı pankartı da bakkal girişine astı.

Hayırseverden bayram hediyesi: Bakkala olan tüm borçları ödedi
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Hayırseverden bayram hediyesi: Bakkala olan tüm borçları ödedi

Ekici, "Pandemi nedeniyle çalışamadıkları için mahallemizdeki pek çok kişinin ekonomisi kötüydü. Elimde 5 yıllık bir veresiye defteri vardı. Hayırsever bir anda ortaya çıkıp, defterdeki tüm borçları ödedi. Bu zor günlerimizde Hızır gibi yetişti. Kendisi daha önceden tanıdığım bir esnaf ağabeyim. Mahallem ve kendim adına kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gizemli hayırsever bakkal bakkal geziyor: Veresiye defterlerindeki borçları ödedi
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Gizemli hayırsever bakkal bakkal geziyor: Veresiye defterlerindeki borçları ödedi
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