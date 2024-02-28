Aydın'da akıllara durgunluk veren olay: 6 yaşında öldü, 30 yıl sonra çocuğu doğdu ama hiç doğmadı

Yani memur hatalarından dolayı olay çok karmaşık bir hale gelmiş. Ancak bu mağduriyet dava yoluyla giderilmeye çalışılıyor. Böyle ilginç ve tuhaf bir süreç. Türk Medeni Kanunu'nda 28. maddeye göre kişilik sağ doğumla başlayıp ölümle biter. Zaten ölü bir kişi üzerine tapu kaydı yapılması, tapu çıkarılması mümkün olmadığı gibi evlenmesi de mümkün değil. Üstüne üstlük 30 sene sonra da bir çocuğu oluyor. Evli olduğu kadın ise benim müvekkilimin annesi Huriye Hanım. O da iki kişi ile evli görünüyor. Hem gerçek Behçet ile evli gözüküyor hem de 6 yaşında ölen diğer Behçet'le. Aslında işin aslı şu, o dönemlerde çok olduğu üzere mükerrer kayıt yapılmış. Zaten aynı anne babanın ikinci çocuğuna aynı ismi vermesi mümkün değil.