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Aydın'da feci kaza! Halk otobüsü devrildi: 2'si ağır 27 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde halk otobüsünün devrilmesi sonucu 2'si ağır olmak üzere 27 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi ve yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

17:03 - 6/03/2024 Çarşamba
DHA
Özel halk otobüsü devrildi: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Özel halk otobüsü devrildi: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde halk otobüsünün devrildiği kazada 2'si ağır 27 kişi yaralandı.


Kaza, saat 15.30 sıralarında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi yolunda meydana geldi. Efeler-Adnan Menderes Üniversitesi arasında yolcu taşıyan Süleyman Akbulut idaresindeki 09 M 0385 plakalı şehir içi halk otobüsü virajda kontrolden çıkarak refüje devrildi.

Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yolculardan 2'si ağır 27 kişi yaralandı. Yaralılar, Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi, Aydın Devlet Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.




#Aydın
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