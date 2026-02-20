Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 15'inci duruşması sona erdi

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 24'ü tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın, 15'inci duruşması bir kısım sanıkların savunmalarının alınmasıyla tamamlandı.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşma, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam etti.
Tutuksuz sanık Hacı Ali Pota, Beşiktaş Belediyesinde mali işler üyesi olarak görev yaptığını belirterek, kimsenin ihaleye katılmasını sağlamadığını ve yaptığı işlemlerden dolayı kamuda herhangi bir zararın oluşmadığını savundu.
Pota, çıkar ve menfaat sağlamadığını ifade ederek, hakkındaki suçlamaları reddetti.
Tutuksuz sanıklardan İbrahim Bulucu, Beşiktaş Belediyesinde 1992'de Mali Hizmetler Müdürlüğünde göreve başladığını belirterek, ihale komisyon görevlisi olduğu için yargılandığını öne sürdü.
Tutuksuz sanık Kaan Şengül, makam şoförü olarak çalıştığını, Rıza Akpolat'ın çocuklarının şoförü olduğunu, evin alışveriş ve banka işlerini hallettiğini söyledi.
Yatırdığı paraların, çocukların dershane ücretleri veya ihtiyaçlar için olduğunu, herhangi bir sorgulama yetkisinin bulunmadığını, normal rutin işler yaptığını belirten Şengül, hakkındaki suçlamaları reddetti.
Sanıklardan Melike Gül, özel belgede sahtecilikle suçlandığını ancak maliyet hazırlık süreçlerinde görev almadığını, taşeron bir kurum çalışanı olarak hiyerarşik düzende görev yaptığını, evrak hazırladığını dile getirerek, hakkındaki sahte fiyat teklifi hazırlama iddialarını kabul etmediğini söyledi.
Bir kısım tutuksuz sanığın savunmalarını tamamlamasının ardından duruşma, 23 Şubat Pazartesi gününe ertelendi.