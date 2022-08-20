Gündem Babasının kaçırıp hastaneye bıraktığı beş aylık Arel bebek, ailesine teslim edildi
AFYONKARAHİSAR

Babasının kaçırıp hastaneye bıraktığı beş aylık Arel bebek, ailesine teslim edildi

Afyonkarahisar'da boşanma aşamasında olduğu, hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşi K.A.Ş.'yi bıçakla yaralayan M.U.Ş.’nin kaçırıp Manisa’nın Kula ilçesinde ağlayınca hastaneye bıraktığı beş aylık bebeği Arel, aileye teslim edildi. M.U.Ş.'yi arama çalışmaları ise sürüyor.

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Haber Merkezi DHA
Babasının kaçırıp hastaneye bıraktığı beş aylık Arel bebek, ailesine teslim edildi
Sağlık personeli beş aylık Arel'e sahip çıktı.

Kula’da dün akşam saatlerinde M.U.Ş., kucağında beş aylık Arel isimli bebeği, yalınayak Devlet Hastanesi’ne geldi. M.U.Ş., iddiaya göre Arel'i çok ağladığını öne sürerek sağlık personeline teslim etti. Hastane personeli bebekle ilgilenirken M.U.Ş. kaçtı. Sağlık personeli, açlıktan ağladığı belirlenen 5 aylık bebeğe ilk müdahaleyi yaptı, ardından da karnını doyurdu. Personel, babaya ulaşılamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.

Hastane güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, bebeği bırakan kişinin M.U.Ş. olduğunu tespit edip, 07 APD 538 plakalı araçla ortadan kaybolduğunu belirlendi. İlçe giriş ve çıkışlarındaki plaka tanıma sistemlerini de incelemeye alan polis, şüpheli babanın bebeği bıraktıktan sonra Uşak istikametine gittiğini saptadı.

EŞİNİ YARALAYIP, BEBEĞİ KAÇIRMIŞ

Bu arada, soruşturmayı derinleştiren Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.U.Ş.'nin Afyonkarahisar'da boşanma aşamasında olduğu ve kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşini bıçakla yaraladıktan sonra bebeği kaçırdığı ve hakkında yakalama kararı çıkartıldığını tespit etti. Şüpheli M.U.Ş.'nin yakalanması için Kula, Uşak ve Afyonkarahisar emniyet ekipleri harekete geçti.

SAĞLIK PERSONELİ BEBEĞE SAHİP ÇIKTI

Babası tarafından kaçırıldıktan sonra Kula Devlet Hastanesi'ne bırakılan Arel bebeğe, hastane personeli sahip çıktı. Mama ile doyurulan bebeğin diğer ihtiyaçları da sağlık personelleri tarafından temin edildi. Bu arada polis, Afyonkarahisar'da eşi tarafından bıçaklanan ve durumu iyi olduğu öğrenilen anneye ulaştı. Arel bebek, gece saatlerinde Kula Devlet Hastanesi'ne gelen annesi K.A.Ş.'ye teslim edildi. Arel'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri şüpheli M.U.Ş.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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