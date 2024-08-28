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Bahçelievler'de kuvvetli yağışın ardından kum yola yayıldı: 2 otomobil mahsur kaldı

İstanbul Bahçelievler'de yol çalışmasında kullanmak için sokağa serilen kum, sağanak yağışın ardından sele karışarak yola yayıldı. Kumda mahsur kalan iki otomobil iş makinesiyle kurtarıldı. Yoğun yağışın ardından yokuşta bulunan sokaktaki kumlar yağmur suyu ile caddeye yayıldı. Sürücüler küreklerle araçlarını çıkarmaya çalışsalar da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.İş makinesi ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla yoldaki kum kaldırıldı.

16:22 - 28/08/2024 Çarşamba
DHA
Bahçelievler'de kum yola yayıldı: 2 otomobil mahsur kaldı!
Bahçelievler'de kum yola yayıldı: 2 otomobil mahsur kaldı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM' un uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur etkili oldu. Kocasinan Merkez Mahallesi, Tavukçu Sokak'a asfalt çalışması nedeniyle sabah saatlerinde kum bırakıldı. Yoğun yağışın ardından yokuşta bulunan sokaktaki kumlar yağmur suyu ile caddeye yayıldı.



O sırada seyir halindeki iki otomobil kuma girdi. Sürücüler küreklerle araçlarını çıkarmaya çalışsalar da başarılı olamadı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. İş makinesi ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla yoldaki kum kaldırıldı



'Sudur dedik ama çamurmuş'


Davut Taşdemir, "Yukarıdan aşağıya yol yapıyorlar, yağmurun seli kumu aşağıya doğru getirdi. Bizde yağmur suyundan toprağı göremedik, sudur dedik ama çamurmuş. Yüksek toprak olduğu için araba patinaj yaptı, gitmedi" dedi.




#Bahçelievler
#İtfaiye ekipleri
#sağlık ekipleri
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