Bahçelievler'de kuvvetli yağışın ardından kum yola yayıldı: 2 otomobil mahsur kaldı

İstanbul’da Meteoroloji’nin uyarıların ardından beklenen sağanak yağış yolları göle çevirdi. Şehrin büyük bir bölümünde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı caddeler ve sokaklar sular altında kaldı. Öte yandan İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yaptı.