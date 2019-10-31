Bahçesinde yetiştirdiği ürünlerle Afrikalıları suya kavuşturdu: Şimdi de Arakan'daki kızlara gelinlik giydirmek istiyorum

Biz böyle bir projeden habersizdik. 'Ben su içemiyorum ve susuzluğun ne olduğunu biliyorum' diyerek bir projeyle başladı. Özlem'in boğazından ne su ne bir yiyecek geçiyor. Bu yüzden onun bu kampanyasından çok mutlu olduk. Özlem, başlattığı kampanyayla Afrika'da 5 su kuyusu açtırmayı başardı. Büyük bir çaba göstererek su kuyularını açtırdı. Ne mutlu ona. Biz de çok mutlu olduk. Özlem su içer gibi mutluluk yaşadık. Onun gösterdiği bu çaba, bizi hem gururlandırdı hem de çok mutlu etti. Bunu başarınca kendisi de mutlu oldu. Onun için çok büyük moral kaynağı bu tür kampanyalar.