Gündem Bahçesinde yetiştirdiği ürünlerle Afrikalıları suya kavuşturdu Şimdi de Arakandaki kızlara gelinlik giydirmek istiyorum
SAKARYA AKTÜEL

Sakarya haberleri: Bahçesinde yetiştirdiği ürünlerle Afrikalıları suya kavuşturdu!

Bahçesinde yetiştirdiği ürünlerle Afrikalıları suya kavuşturdu: Şimdi de Arakan'daki kızlara gelinlik giydirmek istiyorum

Sakarya'da yaşayan Makbule Sütçü, eşinin de desteğiyle evinin bahçesinde yetiştirdiği ürünlerden kazandığı parayı 13 yıl boyunca biriktirerek Afrika'da su kuyusu açtırdı. Sütçü, "Eşimle birlikte kazandık ve kuyuyu yaptırdık, ondan da Allah razı olsun. Şimdi de Arakan'a yardım etmek istiyorum nasip olursa. Evlenen delikanlılara damatlık, kızlara gelinlik giydirmek için uğraşıyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
Makbule Sütçü
Makbule Sütçü

Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi'nde eşi Halil Sütçü ile yaşayan 74 yaşındaki Sütçü, 13 yıl önce Afrika'da bir su kuyusu açtırmaya karar verdi.

Makbule Sütçü, amacına ulaşmak için evinin bahçesinde yetiştirdiği mısır ile çeşitli sebze ve meyveleri satarak, ayrıca yorgan dikerek kazandığı parayı biriktirdi.

Gamze Özçelik ve ekibi 11 su kuyusu daha açtırdı
HAYAT
Gamze Özçelik ve ekibi 11 su kuyusu daha açtırdı

Sütçü, 13 yılda biriktirdiği yaklaşık 30 bin lirayla İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla yaklaşık bin kişinin yaşadığı Orta Afrika ülkesi Çad'ın Massakori şehrinde su kuyusu açtırdı.

Sütçü çifti, . 13 yılda yaklaşık 30 bin lira biriktirdi.

"Parayı zorluklarla biriktirdim ama vazgeçmedim"

Makbule Sütçü, yaptığı açıklamada, bahçesinde yetiştirdiği mısır ve çeşitli sebze, meyveleri satarak hayır işleri yapmaya çalıştığını söyledi.

Sattığı ürünlerin parasıyla yardıma muhtaç yetimlere de bakmaya çalıştığını ifade eden Sütçü, "Afrika'da bir su kuyusu açtırmaya karar verdim. 13 yılda yaklaşık 30 bin lira biriktirdim. Allah'a şükür bunu başardım. Parayı zorluklarla biriktirdim, hasta oldum, ameliyat oldum ama vazgeçmedim. Çok hırslıydım ve Allah bana yardım etti" ifadelerini kullandı.

Sütçü çiftinin Afrika'da açtırdığı su kuyusu.

Su kuyusunun açıldığını öğrendiğinde büyük mutluluk yaşadığını anlatan Makbule Sütçü, şöyle devam etti:

  • "İHH yetkilileri kuyunun açıldığını videodan izletti. O sırada mutluluktan ağlamaya başladım. Bugünü gördüm diye çok sevindim ve şükrettim. Baktım herkes ağlıyor. O kuyudan bir kuş bile su içse yine sevinirim. Bir kuş bile dua etse ne mutlu bize. Eşimle birlikte kazandık ve kuyuyu yaptırdık, ondan da Allah razı olsun. Şimdi de Arakan'a yardım etmek istiyorum nasip olursa. Evlenen delikanlılara damatlık, kızlara gelinlik giydirmek için uğraşıyorum."

Su kuyusu açtıran Sütçü çifti, şimdi ise Arakan'a yardımda bulunmak istiyor.

"Susuz hayat olmaz"

Halil Sütçü de evlerinin bahçesinde eşiyle sabahtan akşama kadar çalıştıklarını söyledi. Kazandıklarını bölüşmek için çalıştıklarını ifade eden Sütçü, ise şu şekilde konuştu:

  • "İhtiyaç sahiplerine elimizden geldiğince yardımcı olmayı seviyoruz. Buradan biriktirdiğimiz parayla da bir su kuyusu açtırdık, helal olsun. Bizden giden iki katı olarak bize geliyor. Allah'ın izniyle gidenden bereket geliyor. Su kuyusunun açıldığına çok sevindik. Hanım bir hafta ağladı. Susuz hayat olmaz. Sular kesilecek diye uyarı yapılınca tüm kap kacağı suyla dolduruyoruz. Su en büyük ihtiyaç. İleriye doğru vaktimiz, ömrümüz olursa yine yaparız."

İHH yetkilileri kuyunun açıldığını Sütçü'ye videodan izletti.

18 yılda 7 binden fazla su kuyusu açtılar

İHH Sakarya Yönetim Kurulu Üyesi Ali Akıllı ise dünyada 10 kişiden birinin içme suyuna ulaşamadığını, vakfın bu kapsamda 18 yılda 7 binden fazla su kuyusu açarak insanlara temiz içme suyu ulaştırmaya çalıştığını söyledi.

Bu tür çalışmaların faydalı olduğunu belirten Akıllı, "Makbule teyzemiz ve Halil amcamız sağ olsunlar, uzun bir sürede kendi el emekleriyle biriktirdikleri paralarla bu bölgelere katkı sağlamış oldular. Ayrıca Makbule teyze ve Halil amca yetim sponsoru. Irak ve Türkiye'den birer yetime hamilik yapıyorlar. Bu vefakar ve cefakar davranışlarından dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Afrika'da su kuyusu açmak için gözlerini kullandı
FOTOĞRAF 11
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Ellerindeki güç kaybı nedeniyle 10 yıl önce hastaneye giden Özalkan'a, ALS teşhisi konuldu. Zamanla vücudunun diğer uzuvlarını da kullanamaz hale gelen Özalkan, 12 yaşındaki kızı ile ailesinin yanına yerleşti.
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Durumu ağırlaşan Özalkan, çevresindekilerle sadece gözleri ile iletişim kurabilir hale geldi. Yaklaşık 5 yıldır yaşam destek ünitelerine bağlı, sadece mamayla beslenerek hayatını sürdüren Özalkan, yatağının üzerine konulan ve göz işaretleriyle yazı yazmayı sağlayan özel bilgisayar programı aracılığıyla sosyal medya üzerinden Afrika'da su kuyusu açılması için kampanya başlattı.
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Büyük ilgi gören kampanya sayesinde bir yardım kuruluşu aracılığıyla Afrika'da 5 su kuyusu açıldı. Özalkan, ayrıca hayatını anlatan Cansız Bedenimde Sıkışan Hayatım adlı kitabıyla sosyal medya üzerinden binlerce okura ulaştı.
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Özalkan ailesi, konuşamayan kızları ile kendi geliştirdikleri konuşma panosu sayesinde iletişim kurarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.
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Anne Perihan Özalkan, yaptığı açıklamada, kızının 10 yıldır ALS hastası olduğunu söyledi. Hastalığın, Türkiye'de eski futbolcu Sedat Balkanlı ile tanındığını aktaran Özalkan, Özlemin önce el kasları çalışmadı. Daha sonra hastalık ayaklarına geçti. Birkaç yıl tekerlekli sandalyede hayatına devam etti. Son 5 yıldır ise solunum cihazına bağlı yaşıyor. Herhangi bir şey yiyemiyor, içemiyor. Çaresi olmayan bir hastalıkla mücadele ediyor. diye konuştu.
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Kızı ile çok iyi anlaştığını anlatan Perihan Özalkan, şöyle devam etti: Onunla yatıyor, onunla kalkıyorum. Onunla beraber gülüyor, onunla beraber ağlıyoruz. Özlem hiç hasta değilmiş gibi yaşıyoruz. 4 çocuğum var. Onlarla nasıl anlaşıyorsam, Özlem de benim için aynı. Derdimizi, sıkıntımızı birbirimizle paylaşıyoruz. Sanki hayatta her şey normalmiş gibi devam ediyoruz. Özlem ile bazen konuşma tablosunu elime almadan bile iletişim kurabiliyoruz.
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Kızının sosyal medyada çok etkin olduğunu dile getiren Özalkan, 12 yaşındaki kızına şiirler yazarak kullanmaya başladığı sosyal medyada, birçok yardım kampanyası yapıp kitap yazdı. Bütün arkadaş çevresine buradan ulaşıyor. Üniversiteden arkadaşlarıyla irtibata geçip geniş bir çevre edindi. Afrika'da 5 su kuyusu açtırdı. Bu hastalıkta en büyük etken moral. Özlem, morali yerinde olduğunda çok daha iyi fakat moralsiz olduğunda çok kötü duruma geçiyor. ifadelerini kullandı.
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Baba Cihan Özalkan ise kızının hayat dolu olduğunu belirterek, Özlem gülünce biz de gülüyoruz, o ağlayınca biz de ağlıyoruz. dedi. Kızının sosyal medyayı çok iyi kullandığını, birçok projeye imza attığını anlatan Özalkan, şunları kaydetti:
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Biz böyle bir projeden habersizdik. 'Ben su içemiyorum ve susuzluğun ne olduğunu biliyorum' diyerek bir projeyle başladı. Özlem'in boğazından ne su ne bir yiyecek geçiyor. Bu yüzden onun bu kampanyasından çok mutlu olduk. Özlem, başlattığı kampanyayla Afrika'da 5 su kuyusu açtırmayı başardı. Büyük bir çaba göstererek su kuyularını açtırdı. Ne mutlu ona. Biz de çok mutlu olduk. Özlem su içer gibi mutluluk yaşadık. Onun gösterdiği bu çaba, bizi hem gururlandırdı hem de çok mutlu etti. Bunu başarınca kendisi de mutlu oldu. Onun için çok büyük moral kaynağı bu tür kampanyalar.
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Özalkan, kızının sadece sosyal medyada kampanya düzenlemediğini, kitap, şiir ve makaleler de yazdığını aktararak, Hayatını kitap yazarak anlattı. Kitabın adı 'Cansız Bedenimdeki Sıkışan Hayatım oldu. Burada kendisini ve yaşadıklarını anlattı. Nasıl bir hayatının olduğunu yazıya döktü. Kızına şiirler yazdı. Biz Özlem ile çok mutluyuz. O da bizimle mutlu. Hayat devam ediyor. ifadelerini kullandı.
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Kızının bazı hayallerinin olduğunu dile getiren Özalkan, Hacca gitmek istiyor ama bunun imkansız olduğunu öğrendik. Düzce Valisi Zülkif Dağlı'ya Sultanahmet, Kız Kulesi ve Eyüpsultan'ı görmek istediğini belirtti. O istek yerine gelecek. Valimiz sağ olsun, bizi 15 günde bir doğaya çıkarıyor. Bir de kızım Cumhurbaşkanımızı görmek istiyor. diye konuştu. Özlem Özalkan, göz işaretiyle ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek istediğini iletti.
Afrika'da su kuyusu açmak için gözlerini kullandı
Düzce'de yaklaşık 10 yıl önce yakalandığı ALS hastalığı nedeniyle 5 yıldır yatağa bağımlı yaşayan ve sadece gözlerini kullanabilen 35 yaşındaki Özlem Özalkan'ın, bilgisayarındaki özel program aracılığıyla sosyal medya üzerinden başlattığı kampanya sayesinde Afrika'da 5 su kuyusu açıldı.


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