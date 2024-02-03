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Bakan Bayraktar'dan 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşım: Rabbim bir daha böyle acıları bizlere yaşatmasın

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Kahramanmaraş merkezli ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depreminden etkilenen şehirleri ayağa kaldırmak için aralıksız çalışmaya devam ettiklerini bildirdi. Bayraktar, "Depremden etkilenen şehirlerimizi ayağa kaldırmak için aralıksız çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

15:17 - 3/02/2024 Cumartesi
AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:


"Hepimizi derinden sarsan asrın felaketinin üzerinden tam bir yıl geçti. İlk günden itibaren devletimiz hızla yaraları sarmak için tüm gücüyle vatandaşımızın yanında oldu. Depremden etkilenen şehirlerimizi ayağa kaldırmak için de aralıksız çalışmaya devam ediyoruz. Rabbim bir daha böyle acıları bizlere yaşatmasın."



Paylaşımda, deprem sonrası Bakanlığın çalışmalarını anlatan video da yer aldı.


6 Şubat depreminden etkilenen bölgelerde hayatın normale dönmesi amacıyla toplamda 17,5 milyar liralık destekte bulunulduğu vurgulanan videoda, "Bu aziz milletin bir ferdi olmanın yüklediği sorumluluk ve bilinçle tüm gücümüzle depremzedelerimizin yanında olduk, bundan sonra da her koşulda yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadesi yer aldı.


#Alparslan Bayraktar
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
#Deprem
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