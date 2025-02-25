Bakan Bolat'tan kamu-özel iş birliğinin önemine vurgu: Türkiye Dünya standartlarında altyapı inşa etmek için kullandı

'9'uncu Kamu Özel İşbirliği Haftası Zirvesi' açılış töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Yeni otoyollar, köprüler ve havaalanları inşası da dahil olmak üzere büyük ulaşım ağlarından enerji projelerine ve kentsel gelişime kadar Türkiye, ekonomik büyüme için olmazsa olmaz olan Dünya standartlarında bir altyapı inşa etmek için Kamu Özel İşbirliklerinden yararlanmıştır. Türkiye olarak, böylesine önemli projeleri rekor sürelerde hayata geçirerek vatandaşlarımızın yanı sıra yakın coğrafyamızın da hizmetine sunduk. Bu başarıda Kamu Özel İş birliği Modelinin, verimli ve finansman yükünü dengeleyici yönünün payı büyüktür" dedi.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve The İstanbul Public-Private Partnership Center of Excellence (İstanbul PPPCoE) organizasyonlarıyla Bakırköy'de düzenlenen 9'uncu Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Haftası Zirvesi (PPP WEEK PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP) açılış töreni, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleşti.
Programda ayrıca, DEİK Başkanı Nail Olpak ile çok sayıda kamu ve özel sektör temsilcisi de yer aldı. Ticaret Bakanı Bolat, sözlerine “Bizim için bu Zirve, son 10 yıldır bir araya gelmek, yeni fikirleri paylaşmak ve kamu özel iş birliği alanında inovasyonu, iş birliğini ve büyümeyi teşvik edecek fikir alışverişleri yapmak için eşsiz bir fırsat haline geldi" diyerek başladı.
'Dünya standartlarında bir altyapı için bu modelden yararlandık'
Ülkemizde kamu-özel iş birliğinde hayata geçirilen lojistik projelere dikkat çeken Bolat şöyle konuştu;