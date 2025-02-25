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Bakan Bolat'tan kamu-özel iş birliğinin önemine vurgu: Türkiye Dünya standartlarında altyapı inşa etmek için kullandı

Bakan Bolat'tan kamu-özel iş birliğinin önemine vurgu: Türkiye Dünya standartlarında altyapı inşa etmek için kullandı

12:3325/02/2025, Salı
DHA
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Ömer Bolat
Ömer Bolat

'9'uncu Kamu Özel İşbirliği Haftası Zirvesi' açılış töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Yeni otoyollar, köprüler ve havaalanları inşası da dahil olmak üzere büyük ulaşım ağlarından enerji projelerine ve kentsel gelişime kadar Türkiye, ekonomik büyüme için olmazsa olmaz olan Dünya standartlarında bir altyapı inşa etmek için Kamu Özel İşbirliklerinden yararlanmıştır. Türkiye olarak, böylesine önemli projeleri rekor sürelerde hayata geçirerek vatandaşlarımızın yanı sıra yakın coğrafyamızın da hizmetine sunduk. Bu başarıda Kamu Özel İş birliği Modelinin, verimli ve finansman yükünü dengeleyici yönünün payı büyüktür" dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve The İstanbul Public-Private Partnership Center of Excellence (İstanbul PPPCoE) organizasyonlarıyla Bakırköy'de düzenlenen 9'uncu Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Haftası Zirvesi (PPP WEEK PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP) açılış töreni, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleşti.


Programda ayrıca, DEİK Başkanı Nail Olpak ile çok sayıda kamu ve özel sektör temsilcisi de yer aldı. Ticaret Bakanı Bolat, sözlerine “Bizim için bu Zirve, son 10 yıldır bir araya gelmek, yeni fikirleri paylaşmak ve kamu özel iş birliği alanında inovasyonu, iş birliğini ve büyümeyi teşvik edecek fikir alışverişleri yapmak için eşsiz bir fırsat haline geldi" diyerek başladı.



'Dünya standartlarında bir altyapı için bu modelden yararlandık'


Ülkemizde kamu-özel iş birliğinde hayata geçirilen lojistik projelere dikkat çeken Bolat şöyle konuştu;


"Bugün, kamu özel iş birlikleri, Türkiye'nin altyapı geliştirme stratejisinin temel taşı haline gelmiştir. Hem kamu hem de özel sektörün güçlü yönlerini bir araya getiren bu ortaklıklar; kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını, risklerin paylaşılmasını ve her iki sektörün tek başına başarmasının zor olacağı büyük ölçekli projelerin başarılı bir şekilde halkımızın hizmetine sunulmasını sağlamıştır. Böylece yeni otoyollar, köprüler ve havaalanları inşası da dahil olmak üzere büyük ulaşım ağlarından enerji projelerine ve kentsel gelişime kadar Türkiye, ekonomik büyüme için olmazsa olmaz olan dünya standartlarında bir altyapı inşa etmek için Kamu Özel İşbirliklerinden yararlanmıştır. İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi projeler küresel lojistik koridorlarının önemli kavşaklarından birisi durumundadır. Türkiye olarak, böylesine önemli projeleri rekor sürelerde hayata geçirerek vatandaşlarımızın yanı sıra yakın coğrafyamızın da hizmetine sunduk. Bu başarıda Kamu Özel İş birliği Modelinin, verimli ve finansman yükünü dengeleyici yönünün payı büyüktür."


'Gümrük müdürlüklerimizin modernizasyonlarını gerçekleştiriyoruz'


Bakanlığın, bahsi geçen modele ilişkin çalışmalarına değinen Bolat,
“Ticaret Bakanlığı olarak biz de yatırım ve projelerimizde kamu özel iş birliği modelinden yararlanıyoruz. Bu çerçevede; daha etkin, güvenli ve hızlı bir gümrük işlem süreci için sınır kapılarımızda gümrük müdürlüklerimizin modernizasyonlarını gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda; İpsala, Habur, Kapıkule, Sarp, Hamzabeyli, Cilvegözü, Dilucu, Esendere, Çıldır-Aktaş, Kapıköy, Türkgözü ve Pazarkule Sınır Kapıları ile Nusaybin ve Muratbey Gümrük Müdürlükleri modernizasyon ve inşa projeleri, Ticaret Bakanlığımız bünyesinde kamu özel iş birliği modeli ile hayata geçirilen örneklerdir"
ifadelerini kullandı.

'Daha azıyla daha fazlası'


Bakan Bolat şunları söyledi;

Zirvenin bu yılki ana teması, Kamu-Özel Ortaklıkları (PPP) aracılığıyla 'Daha Azıyla, Daha Fazlası' kavramıdır. Kaynakların sınırlı, beklentilerin yüksek olduğu bir çağda verimlilik, sürdürülebilirlik ve inovasyon beklentisi hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Hükümetler ve işletmeler, gelecek nesilleri de gözeterek daha fazla altyapı, daha fazla hizmet, daha fazla büyüme gibi her yönden daha fazlayı, daha az kaynakla sunmak için politikalar üretiyorlar. Bu noktada Kamu-Özel Ortaklığı Modeli bu zorluğu fırsata dönüştürebilecek bir çözüm olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü, Kamu Özel İş birlikleri de 'Daha Azıyla, Daha Fazlası' anlayışıyla daha az mali, insani ve maddi kaynakla daha büyük sonuçlara ulaşmayı hedefleyerek verimliliği önceliklendirmektedir. Aynı veya daha az yatırımla daha fazlasını yapmak, mevcut kaynakların potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve kamu yararına uzun vadeli değer yaratan projeler sunmayı gerektirir.

Sonuç olarak, 'Daha Azıyla, Daha Fazlası' kavramı yalnızca bir slogan değil, sahip olduğumuz kaynaklarla nasıl daha büyük sonuçlara ulaşabileceğimize dair yol gösterici bir ilkedir. Bu kapsamda, Kamu-Özel Ortaklıkları, zorlukları fırsatlara dönüştürmek için güçlü bir platform sunarak, kaynakları daha verimli yönetirken daha iyi altyapı, hizmetler ve çözümler sunabilmemizi sağlar. Ülkemiz iş birliği, yenilikçilik ve şeffaflık ortamını teşvik ederek kendisini 21'inci yüzyıldaki başarılı kamu özel iş birlikleri için bir model olarak konumlandırmaktadır. Bu konumumuzla da kamu özel iş birlikleri alanında daha da ileriye gitmek, bu alanda trend belirleyen olmak için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz.


#Ömer Bolat
#Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
#Avrasya Tüneli
#Osmangazi Köprüsü
#Çanakkale Köprüsü
#Yavuz Sultan Selim Köprüsü

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