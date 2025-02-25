Bakan Bolat'tan kamu-özel iş birliğinin önemine vurgu: Türkiye Dünya standartlarında altyapı inşa etmek için kullandı

Zirvenin bu yılki ana teması, Kamu-Özel Ortaklıkları (PPP) aracılığıyla 'Daha Azıyla, Daha Fazlası' kavramıdır. Kaynakların sınırlı, beklentilerin yüksek olduğu bir çağda verimlilik, sürdürülebilirlik ve inovasyon beklentisi hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Hükümetler ve işletmeler, gelecek nesilleri de gözeterek daha fazla altyapı, daha fazla hizmet, daha fazla büyüme gibi her yönden daha fazlayı, daha az kaynakla sunmak için politikalar üretiyorlar. Bu noktada Kamu-Özel Ortaklığı Modeli bu zorluğu fırsata dönüştürebilecek bir çözüm olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü, Kamu Özel İş birlikleri de 'Daha Azıyla, Daha Fazlası' anlayışıyla daha az mali, insani ve maddi kaynakla daha büyük sonuçlara ulaşmayı hedefleyerek verimliliği önceliklendirmektedir. Aynı veya daha az yatırımla daha fazlasını yapmak, mevcut kaynakların potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve kamu yararına uzun vadeli değer yaratan projeler sunmayı gerektirir.