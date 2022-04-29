Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Bakan Bozdağdan Berlin Büyükelçisinin Almanya Dışişleri Bakanlığına çağrılmasına tepki Bu içişlerimize açık bir müdahale girişimidir
ANKARA

Bakan Bozdağ'dan Berlin Büyükelçisi'nin Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasına tepki: Bu içişlerimize açık bir müdahale girişimidir

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Osman Kavala hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi üzerine Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'nin Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasına tepki gösterdi. Bunun Türkiye’nin içişlerine açık bir müdahale girişimi olduğunu belirten Bakan Bozdağ, "Haddini aşan Almanya’yı kınıyorum ve uluslararası hukuka uymaya davet ediyorum." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Bozdağdan Berlin Büyükelçisinin Almanya Dışişleri Bakanlığına çağrılmasına tepki: Bu içişlerimize açık bir müdahale girişimidir
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması üzerine Almanya Türkiye'nin Berlin Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu duruma tepki gösterdi.

"İÇİŞLERİMİZE MÜDAHALE GİRİŞİMİDİR"

"Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılması, Türkiye’nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir." diyen Bakan Bozdağ, "Almanya dahil hiçbir ülkenin Türkiye’nin içişlerine müdahale girişimi hakkı da haddi de değildir." ifadelerini kullandı.

"ALMANYA KENDİNE BAKSIN"

Bakan Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kraichtal ve Backnang yangınını,Solingen Faciası,Ludwigshafen Yangını,Hanau'da ırkçı terör saldırısı ve NSU Davası gibi nice katliamın faillerinin yargılandığı davalarda Almanya’nın hukuku nasıl ayaklar altına aldığına tüm dünya şahittir.

Almanya Türkiye’ye değil kendine baksın. Türkiye tam bağımsız bir devlettir. Türk milleti adına karar veren Türk yargısı da tam bağımsızdır.

Türk hakimleri; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdan kanaatlerine göre hüküm verirler. Haddini aşan Almanya’yı kınıyorum ve uluslararası hukuka uymaya davet ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması: Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması: Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu
İstanbuldan kaçış başladı

İstanbul'dan kaçış başladı

​Trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı.
Şampiyonluk provası gibi idman

Şampiyonluk provası gibi idman

​Trabzonsporlu taraftarlar Akyazı'daki antrenmana koştu.
Bakan Bozdağdan Berlin Büyükelçisinin Almanya Dışişleri Bakanlığına çağrılmasına tepki: Bu içişlerimize açık bir müdahale girişimidir

Ölümden nasıl kurtulduğunu anlattı.

İftar sofraları Balkanlar’da kuruldu

İftar sofraları Balkanlar’da kuruldu

B​ursa Büyükşehir Belediyesi birlik beraberlik örneği sergiledi.

​Boya fabrikasında çıkan yangında 7 kişi yaralandı.

Savaş alanı gibi

Savaş alanı gibi

Patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.