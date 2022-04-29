Bakan Bozdağ'dan Berlin Büyükelçisi'nin Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasına tepki: Bu içişlerimize açık bir müdahale girişimidir

Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması üzerine Almanya Türkiye'nin Berlin Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu duruma tepki gösterdi.

"İÇİŞLERİMİZE MÜDAHALE GİRİŞİMİDİR"

"Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılması, Türkiye’nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir." diyen Bakan Bozdağ, "Almanya dahil hiçbir ülkenin Türkiye’nin içişlerine müdahale girişimi hakkı da haddi de değildir." ifadelerini kullandı.

"ALMANYA KENDİNE BAKSIN"

Bakan Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kraichtal ve Backnang yangınını,Solingen Faciası,Ludwigshafen Yangını,Hanau'da ırkçı terör saldırısı ve NSU Davası gibi nice katliamın faillerinin yargılandığı davalarda Almanya’nın hukuku nasıl ayaklar altına aldığına tüm dünya şahittir.

REKLAM

Almanya Türkiye’ye değil kendine baksın. Türkiye tam bağımsız bir devlettir. Türk milleti adına karar veren Türk yargısı da tam bağımsızdır.

Türk hakimleri; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdan kanaatlerine göre hüküm verirler. Haddini aşan Almanya’yı kınıyorum ve uluslararası hukuka uymaya davet ediyorum."

Kraichtal ve Backnang yangınını,Solingen Faciası,Ludwigshafen Yangını,Hanau'da ırkçı terör saldırısı ve NSU Davası gibi nice katliamın faillerinin yargılandığı davalarda Almanya’nın hukuku nasıl ayaklar altına aldığına tüm dünya şahittir.



Almanya Türkiye’ye değil kendine baksın. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) April 29, 2022