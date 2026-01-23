Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Fidan Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Mucunski ile görüştü

Bakan Fidan Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Mucunski ile görüştü

12:3423/01/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan- Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan- Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski ile İstanbul'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı kapsamında Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Mucunski ile görüştü.



#Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı
#Kuzey Makedonya
#Hakan Fidan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Manisa kura sonuçları: 500 bin konut Manisa TOKİ kazananlar tam isim listesi