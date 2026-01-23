Bakan Fidan Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Mucunski ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan- Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski ile İstanbul'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski ile bir toplantı gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı kapsamında Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Mucunski ile görüştü.
#Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı
#Kuzey Makedonya
#Hakan Fidan