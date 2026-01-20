Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü

Arşiv - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda Suriye’deki son gelişmeleri ve ABD’nin Barış Kurulu girişimini ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ve ABD’nin Barış Kurulu girişimi ele alındı.
