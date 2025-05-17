Bakan Fidan Suudi Arabistan'a gidiyor

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , yarın Riyad'da gerçekleştirilecek 'Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin ikinci toplantısı sebebiyle Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek. Söz konusu toplantı, Bakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal'ın eş başkanlıklarında düzenlenecek.





Dışişleri Bakanı Fidan bu vesileyle Suudi Arabistan'ı son 1 yıl içinde 3'üncü kez ziyaret etmiş olacak. Bakan Fidan, son olarak 28-29 Ocak 2025'te Suudi Arabistan'a çalışma ziyareti gerçekleştirmişti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal da bu yıl 11-12 Nisan'da Antalya'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Ligi (AL) Gazze Temas Grubu Toplantısı'na katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret etmişti.





Ticaret hacmini artırma hedefleri dile getirilecek





Bakan Fidan'ın görüşmelerinde, iki ülke arasında her alanda hızla gelişen iş birliğinin memnuniyet verici olduğunu, Türkiye'nin Suudi Arabistan'la ticaret hacmini daha da artırmayı hedeflediğini vurgulaması bekleniyor. İki ülkenin stratejik diyaloğunun bölgesel barış ve istikrara katkı sunduğunu da dile getirmesi öngörülen Bakan Fidan'ın, İİT başta olmak üzere, İslam dünyasının karşı karşıya olduğu sınamalar karşısında dayanışma gösterilmesinin önem taşıdığını, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanmasının ve yeniden inşa çalışmalarının başlatılmasının öncelikli olduğunu muhataplarına aktarması bekleniyor.





Fidan'ın ayrıca, yaptırımların kaldırılmasının Suriye'nin kalkınmasına ivme kazandıracağını, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın Suriye konusunda gösterdiği dayanışmanın uluslararası toplum bakımından da teşvik edici olduğunu, İsrail'in Suriye'yi istikrarsızlaştırmaya yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini vurgulaması öngörülüyor.





İkili ve bölgesel iş birliği





Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında yaklaşık 8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. İki ülke İİT-AL Gazze Temas Grubu kapsamındaki çalışmalar dahil olmak üzere, bölgesel konularda da yakın iş birliği ve diyaloğu sürdürüyor.





Türk-Suudi koordinasyon konseyi





Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi, iki ülke arasındaki ilişkileri tüm boyutlarıyla kurumsal bir çerçevede takip etmek amacıyla 2016 yılında Türk ve Suud Dışişleri bakanlarının başkanlığında iş birliği ve istişare mekanizması olarak kuruldu. Konseyin ilk toplantısı 7-8 Şubat 2017 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi. Konsey bünyesinde 'Diplomatik ve Siyasi Komite', 'Askeri ve Güvenlik Komitesi', 'Kültür, Spor, Medya ve Turizm Komitesi', 'Sosyal Kalkınma, Sağlık ve Eğitim Komitesi' ve 'Ticaret, Sanayi, Yatırım, Altyapı ve Enerji Komitesi' olmak üzere, iki ülkeden ilgili kurumların katıldığı beş alt komite yer alıyor.





Yarınki toplantıyla, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin seyrinin kapsamlı biçimde gözden geçirilmesi, iş birliğini daha da güçlendirmeye yönelik olarak atılabilecek adımların ele alınması ve komitelerin yapmış olduğu çalışmaların değerlendirilmesi öngörülüyor.







