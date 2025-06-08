Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi: Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Gazze’deki son durum ve ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı.