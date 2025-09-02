Bakan Göktaş'tan SYDV'deki greve ilişkin açıklama: Kamu Çerçeve Protokolü kapsamına alındılar

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'ndaki (SYDV) greve dair açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş"Bugün SYDV çalışanlarının ek protokol kapsamında Kamu Çerçeve Protokolü kapsamına alındıklarını ifade etmek istiyorum. KÇP kapsamında değillerdi, biz onları ek protokol ile kapsama aldık" ifadelerini kullandı.
Bakan Göktaş, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde, basın mensuplarıyla bir araya gelerek toplu sözleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.
Göktaş, Bakanlığın büyük bir teşkilat olduğunu, bu kapsamda son olarak iki farklı düzenlemeyle personele iyileştirmede bulunduklarını söyledi.
Toplumun en kırılgan, en hassas noktalarına ulaştıklarını ifade eden Göktaş, şunları kaydetti: