Bakan Göktaş'tan SYDV'deki greve ilişkin açıklama: Kamu Çerçeve Protokolü kapsamına alındılar

"Bir deprem oluyor, psikolojik destek ekiplerimiz sahada oluyor. Deprem bölgesinde hala çalışanlarımız çok büyük özveriyle çalışıyor. Bakanlık merkez teşkilatı, il müdürlüklerimiz, psikososyal destek ekiplerimiz tabii ki vakıf çalışanlarımızda benzer şekilde... Her bir personelimiz bizler için çok değerli, çok kıymetli ve onların herhangi bir hak kaybı yaşamamasını oldukça önemsiyoruz. Bugün SYDV çalışanlarının ek protokol kapsamında Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) kapsamına alındıklarını ifade etmek istiyorum. KÇP kapsamında değillerdi, biz onları ek protokol ile kapsama aldık."