Bakan Göktaş'tan SYDV'deki greve ilişkin açıklama: Kamu Çerçeve Protokolü kapsamına alındılar

Bakan Göktaş'tan SYDV'deki greve ilişkin açıklama: Kamu Çerçeve Protokolü kapsamına alındılar

12:022/09/2025, Salı
G: 2/09/2025, Salı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (Arşiv)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (Arşiv)

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'ndaki (SYDV) greve dair açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş"Bugün SYDV çalışanlarının ek protokol kapsamında Kamu Çerçeve Protokolü kapsamına alındıklarını ifade etmek istiyorum. KÇP kapsamında değillerdi, biz onları ek protokol ile kapsama aldık" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Mahinur Özdemir Göktaş
, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'ndaki (SYDV) greve ilişkin,
"Bugün SYDV çalışanlarının ek protokol kapsamında Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) kapsamına alındıklarını ifade etmek istiyorum. KÇP kapsamında değillerdi, biz onları ek protokol ile kapsama aldık."
dedi.

Bakan Göktaş, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde, basın mensuplarıyla bir araya gelerek toplu sözleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.


Göktaş, Bakanlığın büyük bir teşkilat olduğunu, bu kapsamda son olarak iki farklı düzenlemeyle personele iyileştirmede bulunduklarını söyledi.


27 Ağustos'ta Resmi Gazete'de çıkan kararla ASDEP (Aile Sosyal Destek Programı) personeline 4/D'den sözleşmeli memurluğa geçme hakkını verdiklerini belirten Göktaş,
"Onların da aslında 2016 yılından bu yana karşılaştıkları bazı sıkıntıların önüne geçmiş olduk. Onların da motivasyonunu artıracağı bir çalışma oldu. Yine ek derslilerin çok uzun zamandır çözülemeyen konusunu bu yıl içerisinde çözüyoruz."
dedi.

Toplumun en kırılgan, en hassas noktalarına ulaştıklarını ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:


"Bir deprem oluyor, psikolojik destek ekiplerimiz sahada oluyor. Deprem bölgesinde hala çalışanlarımız çok büyük özveriyle çalışıyor. Bakanlık merkez teşkilatı, il müdürlüklerimiz, psikososyal destek ekiplerimiz tabii ki vakıf çalışanlarımızda benzer şekilde... Her bir personelimiz bizler için çok değerli, çok kıymetli ve onların herhangi bir hak kaybı yaşamamasını oldukça önemsiyoruz. Bugün SYDV çalışanlarının ek protokol kapsamında Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) kapsamına alındıklarını ifade etmek istiyorum. KÇP kapsamında değillerdi, biz onları ek protokol ile kapsama aldık."



