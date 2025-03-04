Bakan Işıkhan: Tüm vatandaşlarımız sıcak yuvalarına ve iş yerlerine kavuşana kadar çalışacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir dizi görüşmeler yapmak üzere Gaziantep'i ziyaret etti.





Şahinbey Belediyesi'nde görevli işçiler ile sahur yemeğinde bir araya geldi. Sahur yemeğinin ardından açıklamalarda bulunan Işıkhan, Gaziantep'te yapılan hizmetlerin önemine değinerek, her geçen gün kentin geliştiğini söyledi.

Bakan Işıkhan depremlerin en çok etkilediği bölgelerden olan Nurdağı ve İslahiye ilçelerini de ziyaret etti.

Nurdağı Kaymakamlığı'nda ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Işıkhan, TOKİ Konutları'nda incelemede bulunarak evlerine yerleşen aileye misafir oldu. Işıkhan daha sonra çarşıda vatandaşlarla sohbet edip, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Işıkhan, ardından İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu'dan ilçe ile ilgili bilgi aldıktan sonra Atatürk Mahallesi'nde yapımı devam eden kalıcı konutları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Işıkhan daha sonra evine yeni yerleşen Şaban ve Ayşe Erdoğan çiftine misafir oldu.







