Bakan Karaismailoğlu sel afetinin yaşandığı Giresun'un Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu: Yeni çehresine bir an önce kavuşturacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 22 Ağustos'ta Giresun'da meydana gelen sel felaketinin bölgeye verdiği hasarın giderilmesi ve şehrin yeni görüntüsüne kavuşabilmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken bölgede bulunan Bakan Karaismailoğlu, Dereli’nin şehir merkezindeki Celal Müdür Caddesi'nde gece boyunca döşenen asfaltı yerinde inceledi.

Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünden çalışmaların geldiği aşama hakkında bilgi aldı. Yeni asfalt yolun kenarında sergilenen sel tahribatı fotoğraflarını da yakından inceleyerek kendi cep telefonuyla fotoğraf çeken Karaismailoğlu, yol çalışmalarında görev alan işçilerle sohbet ederek teşekkürlerini dile getirdi.

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Çocuklarla yakından ilgilendi

Afetin hemen ardından yöreyi karış karış inceleyen Karaismailoğlu, çocuklarla da yakından ilgilenerek, onların isteklerini yerine getirdi.

AA Bakan Karaismailoğlu sel afetinin yaşandığı Giresun'un Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu.

Karaismailoğlu, birkaç gün önce babasının tahrip olan iş yerindeki temizleme çalışmalarında tanıştığı ve Trabzonspor'un formasını hediye ettiği Muhammet Safa Yiğit ile konuştu. Muhammet, formadan dolayı Bakan Karaismailoğlu'na teşekkürlerini sundu.

OYNAT 02:03 Bakan Kurum Giresun'da yapılan çalışmaları Yeni Şafak'tan Ersin Çelik'e anlattı: Yeni bir Dereli kuruyoruz Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel afetinin yaşandığı Giresun'un Dereli ilçesinde yapılan çalışmaları, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'e anlattı. İlçede 46 yapının yıkımının gerçekleştirildiğini ve dere hattının genişletildiğini belirten Kurum, 'Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için önlemleri alıyoruz. Buralar (dere kenarı) peyzaj ile donatılacak, vatandaşımız burada soluklanacak, nefes alacak. Yeni bir Dereli inşa ediyoruz yukarıya. Karadeniz mimarisinde 'Küme evleri' adında bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Tüm çalışmaları bir, iki ayda tamamlamış olacağız inşallah' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Karaismailoğlu, ulaşım projelerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Giresun'daki 755 kilometrelik yol ağının selden etkilenen 316 kilometrelik bölümünü eski haline getirebilmek için Karayolları ekiplerimizle 7/24 esasına göre çalışıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ailesi olarak, Giresun'da selin izlerini silebilmek ve ulaşım altyapısını eskisinden daha iyi hale getirebilmek için 174 personel ve 100 iş makinesiyle çalışıyoruz. Yeni yatırımlarımızla yöre şartlarına uyumlu projelere öncelik vereceğiz."

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AA Bakan Karaismailoğlu, Dereli’nin şehir merkezindeki Celal Müdür Caddesi'nde gece boyunca döşenen asfaltı yerinde inceledi.

"Devlet sahip çıkıyor"

Karaismailoğlu, devletin ilk günden itibaren sel felaketinin yaşandığı Giresun için seferber olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan buraya gelerek Giresunlu hemşehrilerimizle birlikte olacak. Cumhurbaşkanımızın bölgeye gelmesi Giresun'a nasıl sahiplik edildiğinin göstergesidir. Devletimiz ve bakanlığımız olarak bütün imkanlarımızla yürüttüğümüz seferberlik sayesinde Giresun'u yeni çehresine bir an önce kavuşturacağız. Tüm çabamız bunun için. Giresunlu hemşehrilerimizin yüzünü güldüreceğiz."

OYNAT 00:24 Giresun'da Diyanet görevlileri, çamur içindeki Türk bayrağını yıkayarak temizledi Giresun'un Dereli ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinin çamur olan Türk bayrağını temizleme anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. İlçede, 22 Ağustos'ta meydana gelen selin ardından hasarın giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Çalışmalarda görevli Diyanet İşleri Başkanlığının iki personeli, bir binanın duvarında asılı, çamur içindeki Türk bayrağını yıkayarak temizledi. Bu anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:37 Giresun'da sel felaketini anlatan en ilginç kare Giresun'un Espiye ilçesi Soğukpınar beldesinde objektiflere yansıyan camisi selde yıkılmış ve tek başına dere kenarında kalmış minare ilginç bir görüntü oluşturuyor. BiP'te paylaş

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