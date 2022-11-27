Gündem Bakan Kurum Selden etkilenen Bozkurtta konut ve iş yeri anahtarları aralıkta teslim edilecek
KASTAMONU

Bakan Kurum: Selden etkilenen Bozkurt'ta konut ve iş yeri anahtarları aralıkta teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, selden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde inşa edilen konut ve iş yerlerine ilişkin son durumu açıkladı. Bakan Kurum, "Aralık ayında ilk anahtarları teslim etmeye başlıyoruz. Bozkurt'u yeniledik." dedi

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Haber Merkezi AA
Bakan Kurum: Selden etkilenen Bozkurtta konut ve iş yeri anahtarları aralıkta teslim edilecek
Selin vurduğu Bozkurt yeniden inşa edildi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, "649 konut, 52 iş yeriyle sanayi sitesi, 123 dükkan, meydan, pazar yeri ve millet kıraathanesi. Bozkurt'u yeniledik. Bir yılda TOKİ, İLBANK ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile sağlam ve güvenli bir ilçe kurduk. Aralık ayında ilk anahtarları teslim etmeye başlıyoruz." ifadelerini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre de sel felaketinin hemen ardından afet bölgesinde hızlı şekilde temizlik çalışmaları yürütüldü.

Bozkurt'ta hasar gören binalarda hızlı şekilde yıkım işlemi başlatıldı, TOKİ eliyle afet bölgesindeki yeni binaların yapımı bir yılda tamamlandı.

ANAHTARLAR TESLİM EDİLECEK

TOKİ tarafından 5 etapta, yatay ve yöresel mimariye uygun yapılan konutların kuraları yakın zamanda çekilecek. Hak sahiplerine, ilk anahtarlar aralık ayında teslim edilecek.

Bozkurt'a, konutların yanı sıra bölge halkının dinlenebileceği ve sosyalleşebileceği geniş bir meydan da kazandırıldı.

Bu alana ayrıca modern ve kapalı pazar yeri yapıldı.
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