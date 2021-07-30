Gündem Bakan Pakdemirli açıkladı 85 adet orman yangınının 74 tanesi kontrol altına alındı
ANKARA

Bakan Pakdemirli açıkladı: 85 adet orman yangınının 74 tanesi kontrol altına alındı

Tarım ve Ormancılık Bakanı Bekir Pakdemirli, 28-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında toplam 85 adet orman yangınının 74 tanesinin kontrol altına alındığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Bakan Pakdemirli açıkladı: 85 adet orman yangınının 74 tanesi kontrol altına alındı
Ekiplerin yangın söndürme mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında toplam 85 orman yangınının 74 tanesinin kontrol altına alındığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ormanın kahramanları havadan ve karadan büyük bir özveri ile yangınlara müdahale ediyorlar. Destekleriniz için minnettarız. 28-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında toplam 85 adet orman yangınının 74 tanesi kontrol altına alındı” dedi.

28-29 ve 30 Temmuz 2021’de çıkan orman yangınlarına ilişkin verileri paylaşan Bakan Pakdemirli, Adana’da 2, Osmaniye’de 1, Antalya’da 3, Mersin’de 3 ve Muğla’da 2 yangının devam ettiğini belirtti.

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