Bakan Pakdemirli açıkladı: 85 adet orman yangınının 74 tanesi kontrol altına alındı

Ekiplerin yangın söndürme mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında toplam 85 orman yangınının 74 tanesinin kontrol altına alındığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ormanın kahramanları havadan ve karadan büyük bir özveri ile yangınlara müdahale ediyorlar. Destekleriniz için minnettarız. 28-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında toplam 85 adet orman yangınının 74 tanesi kontrol altına alındı” dedi.

Ormanın kahramanları havadan ve karadan büyük bir özveri ile yangınlara müdahale ediyorlar.



Destekleriniz için minnettarız.



28-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında toplam 85 adet orman yangınının 74 tanesi kontrol altına alındı. pic.twitter.com/WqMLP8upXE REKLAM July 30, 2021

28-29 ve 30 Temmuz 2021’de çıkan orman yangınlarına ilişkin verileri paylaşan Bakan Pakdemirli, Adana’da 2, Osmaniye’de 1, Antalya’da 3, Mersin’de 3 ve Muğla’da 2 yangının devam ettiğini belirtti.

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