Gündem Bakan Soylu ve Bakan Özerden saldırıda şehit olan öğretmenin ailesine taziye ziyareti
YEREL GÜNDEM

Bakan Soylu ve Bakan Özer’den saldırıda şehit olan öğretmenin ailesine taziye ziyareti

Terör örgütü PKK/YPG terör örgütünün roketli saldırısının ardından Gaziantep’e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, görev yaptığı okulda şehit olan sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Soylu ve Bakan Özer’den saldırıda şehit olan öğretmenin ailesine taziye ziyareti
Bakan Soylu ve Bakan Özerin taziye ziyareti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Karkamış ilçesinde yaptıkları incelemelerin ardından Nizip’e geçerek, roketli saldırıda görev yaptığı okulda şehit olan sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan’ın ailesini ziyaret etti.

Taziye evini ziyaret eden Bakan Soylu ve Bakan Özer, burada baba Mustafa Alkan ile görüşerek, başsağlığı diledi. Bakan Soylu ve Bakan Özer, kendilerine sarılarak gözyaşı döken baba Alkan ile bir süre görüştü. Soylu ve Özer, Ayşenur Alkan’ın kanının yerde bırakılmadığını belirterek, bundan sonra da gerekenin yapılacağını ifade etti.

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