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Bakan Tunç'tan 8'inci yargı paketi paylaşımı: Hak arama hürriyeti genişletilecek suçla etkin mücadele sağlanacak

Hak arama, suç ile mücadele, kişisel hakların korunması ve daha birçok kanunun değişmesini kapsayan 8'inci yargı paketinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hak arama hürriyetinin genişletilerek suçla etkin mücadele sağlanacağını belirtti.

Kenan Biter
Kenan Biter
07:24 - 12/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 8. yargı paketi hakkında "hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.


Bakan Tunç sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "8. Yargı paketi olarak bilinen, Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılarak hızlandırılması, Hak arama hürriyetinin genişletilmesi, Suçla etkin mücadelenin sağlanması, Kişisel verilerin etkili bir şekilde korunmasını amaçlayan ve bazı önemli düzenlemeleri içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı ve 12.03.2024 tarih ve 32487 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hayırlı olsun" dedi.





#Yılmaz Tunç
#8'inci yargı paketi
#Resmi Gazete
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