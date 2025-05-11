Bakan Uraloğlu açıkladı: 7,8 milyon engelliye ücretsiz ulaşım

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında yazılı bir açıklama yayımlayan Bakan Uraloğlu, 2021-2025 yıllarını kapsayan 5 yıllık Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı’nın titizlikle uygulandığını ifade etti. Hedefin, herkesin eşit koşullarda, güvenli, bağımsız ve kesintisiz ulaşım hakkına sahip olması olduğunu belirten Uraloğlu, “Toplumun her kesimi için adil bir ulaşım ağı kurmak önceliğimiz” diye konuştu.

Ar-Ge projelerine 100 milyon lira kaynak

Uraloğlu, engelsiz ulaşım hedefi doğrultusunda Ar-Ge çalışmalarına da büyük önem verildiğini belirterek, 12 farklı projeye toplam 100 milyon lira karşılıksız destek sağlandığını duyurdu. Bu projeler arasında yapay zekâ tabanlı sinyalizasyon sistemlerinden, görsel işleme destekli rehberlik çözümlerine kadar birçok yenilikçi yaklaşım yer alıyor.





40 havalimanı erişilebilirlik belgesi aldı

Engelli bireylerin havayolu ulaşımını kolaylaştırmak için yapılan düzenlemelere de değinen Uraloğlu, Türkiye genelinde 40 havalimanının erişilebilirlik belgesi aldığını söyledi. Sesli ve görsel yönlendirmeler, danışma noktaları, uygun rampalar gibi uygulamaların yaygınlaştığını aktaran Uraloğlu, Sivas Nuri Demirağ ve Balıkesir Koca Seyit Havalimanlarının bu alanda ödüle layık görüldüğünü hatırlattı.

Turuncu Masa ile seyahat artık daha güvenli

2019 yılında hayata geçirilen “Turuncu Masa Erişilebilir Ulaşım Hizmet Noktası” uygulamasının, tren yolculuklarında engelli bireylere rehberlik hizmeti sunduğunu vurgulayan Uraloğlu, uygulamanın tüm ulaşım türlerine yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Marmaray ve Başkentray gibi banliyö hatlarında sesli bilgilendirme ve braille alfabeli yönlendirme sistemlerinin de aktif şekilde kullanıldığını belirtti.

Otobüslerde de indirimli ulaşım

Yalnızca demiryolu ulaşımı değil, şehirler arası kara yolu ulaşımında da engelli vatandaşlara kolaylık sağlandığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, 2025 yılının ilk dört ayında 350 bin 378 engelli yolcuya ücretsiz tren hizmeti verildiğini, ayrıca 531 bin 76 vatandaşın da karayolu taşımacılığında yüzde 40’a varan indirim imkanından faydalandığını söyledi.





Uraloğlu, “Hayatı paylaşmak için ulaşımda hiçbir engel olmamalı. Biz de bu anlayışla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.







