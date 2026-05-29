Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
Bakanlık harekete geçti: Zeytinin tanesini 50 liraya satan şahsa idari para cezası

Bakanlık harekete geçti: Zeytinin tanesini 50 liraya satan şahsa idari para cezası

23:0129/05/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Şirince’de yapılan denetimde fiyat aykırılığı tespit edildi.
Şirince’de yapılan denetimde fiyat aykırılığı tespit edildi.

İzmir’de zeytinin tanesini 50 liradan, kilosunu ise 1000 liradan sattığı belirlenen satıcıya Ticaret Bakanlığı tarafından idari para cezası uygulandı. Yapılan denetimlerde dört farklı üründe mevzuata aykırılık tespit edilirken, dosyanın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edildiği bildirildi.

İzmir’in Selçuk ilçesinde zeytinin tanesini 50 lira, kilosunu ise bin liradan sattığı tespit edilen satıcıya Ticaret Bakanlığı tarafından idari para cezası uygulandı.

"Dört farklı üründe aykırılık belirlendi"

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Medyada İzmir’de bir satıcı tarafından, zeytinin tanesinin 50 lira, kilosunun ise bin liradan satışa sunulduğuna ilişkin yer alan haberler üzerine Ticaret Bakanlığımızca derhal inceleme başlatılmıştır. Yapılan araştırmada söz konusu satıcının İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı Şirince Mahallesi’nde faaliyet gösterdiği tespit edilmiş; İzmir Ticaret İl Müdürlüğümüz ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, satışa sunulan 4 farklı üründe 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırılıklar belirlenmiştir. Tespit edilen aykırılıklar nedeniyle satıcı hakkında idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca dosya, ürünlerin haksız fiyat artışı mevzuatı kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığımız Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerimizin haklarını korumak, piyasada adil ve şeffaf ticaret düzenini sağlamak amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.



#Zeytin
#İzmir
#Selçuk
#Denetim
#Ticaret Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taşacak Bu Deniz yeni bölüm bugün var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz 30. bölüm ne zaman, sezon finali mi yaptı? 29 MAYIS TRT 1 yayın akışı