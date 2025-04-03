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Bakırköy açıklarında yakıt ikmali sırasında denize düşen gemici kurtarıldı

Bakırköy açıklarında yakıt ikmali sırasında denize düşen gemici kurtarıldı

08:443/04/2025, Perşembe
DHA
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Güvenlik ekipleri, denize düşen gemiciyi Zeytinburnu Zeyport Limanı'nda karaya çıkardı.
Güvenlik ekipleri, denize düşen gemiciyi Zeytinburnu Zeyport Limanı'nda karaya çıkardı.

Bakırköy açıklarında demirleyen yük gemisinin mürettebatından bir kişi, yakıt ikmali sırasında denize düştü. Can simidine tutunarak su üzerinde kalan gemici, önce yakıt ikmal gemisinin güvertesine alındı, ardından Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bakırköy açıklarında Ahırkapı C Demir Sahası'nda demirleyen, Panama bayraklı, 169 metre uzunluğunda ve 27 metre genişliğindeki Amarillo isimli yük gemisinin mürettebatından ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kişi, yakıt ikmali sırasında bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Gemici, arkadaşlarının attığı can simidine tutunarak su üzerinde kalırken, ihbarla olay yerine Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Gemici, GUN isimli yakıt ikmal gemisinin mürettebatı tarafından güverteye alınarak kurtarıldı. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, denize düşen gemiciyi Zeytinburnu Zeyport Limanı'nda karaya çıkarırken, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.


Öte yandan geminin, Mısır'ın İskenderiye Limanı'ndan İstanbul'a geldiği öğrenildi.



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