Bakırköy açıklarında yakıt ikmali sırasında denize düşen gemici kurtarıldı

Bakırköy açıklarında Ahırkapı C Demir Sahası'nda demirleyen, Panama bayraklı, 169 metre uzunluğunda ve 27 metre genişliğindeki Amarillo isimli yük gemisinin mürettebatından ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kişi, yakıt ikmali sırasında bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Gemici, arkadaşlarının attığı can simidine tutunarak su üzerinde kalırken, ihbarla olay yerine Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Gemici, GUN isimli yakıt ikmal gemisinin mürettebatı tarafından güverteye alınarak kurtarıldı. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, denize düşen gemiciyi Zeytinburnu Zeyport Limanı'nda karaya çıkarırken, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.