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POLİTİKA

Balkondan İstiklal Marşı okuyacağız: 23 Nisan saat 21.00'da Türkiye inleyecek

Meclis Başkanı Şentop, vatandaşları 23 Nisan akşamı saat 21.00’de evlerinden İstiklal Marşı okumaya davet etti. Şentop, “Program, sabah Meclis’Tte Atatürk Anıtı’nda başlayacak. Daha sonra Anıtkabir’de ve ilk Meclis binamızda, programımızı yapacağız. Genel Kurul saat 14.00’de toplanacak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Şentop
Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’in açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programını yayınladığı video mesajıyla açıkladı.

Bu 23 Nisan’da daha önce yaptıkları programları icra edeceklerini ifade eden Şentop, programın sabah Meclis’te Atatürk Anıtı’nda başlayacağını bildirdi. Şentop, daha sonra Anıtkabir’de, ardından 1920’de açılan ilk Meclis binasında programlarını gerçekleştireceklerini kaydetti. Şentop, TBMM Genel Kurulu’nun, Meclis’in açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle saat 14.00’te toplanacağını belirtti.

Partiler, 23 Nisan’da özel oturumla toplanacak Meclis’e, salgınla mücadele kapsamında sınırlı sayıda vekil gönderecek.

OTURUMDA SOSYAL MESAFE AYARI

Şentop, “Alınan tedbirler dolayısıyla Meclis’te daha önce kanun görüşmelerinde de uygulandığı şekliyle milletvekillerinin katılımında hem sosyal mesafeye riayet ederek oturma hem de maske dahil koruyucu tedbirlere riayet etme bakımından dikkat edeceğimiz bir program olacak. Parti gruplarıyla da görüştüm, daha az sayıda, kontrolü sağlayacak şekilde arkadaşlarımızın katılacağı bir program olacak” diye konuştu.

RESEPSİYON İPTAL EDİLDİ

Şentop, bu açıdan 23 Nisan günü, bugüne kadarki programın gerçekleştirileceğini, yalnızca 23 Nisan dolayısıyla tebrikleri kabul edemeyeceğini söyledi. Şentop, “Alınan tedbirler ve salgın dolayısıyla bunun dışında kalan programları daha az katılımla, kontrollü şekilde gerçekleştireceğiz” dedi. 23 Nisan akşamında Meclis bahçesinde, bütün illerden canlı bağlantıların yapılacağı, geniş katılımlı bir resepsiyon planladıklarına ancak iptal etmek zorunda kaldıklarını anımsatan Şentop, şunları kaydetti:

HERKES AYNI HEYECANI YAŞAYACAK

  • “Onun yerine bütün Türkiye’nin birlikte hareket edeceği, aynı anda, aynı heyecanı yaşayacağı bir önerimiz olmuştu. Bunu tekrarlıyorum, buradan 23 Nisan akşamı saat 21.00’de bütün vatandaşlarımızı evlerinden İstiklal Marşı okumaya davet ediyorum. Aynı şekilde televizyonlar da yayınlarına aynı saat itibariyle İstiklal Marşı yayınlayarak girecekler. Ben de buna Meclis bahçemizden katılacağım.”

İstiklal Marşı'nın ilk bestesi
OYNAT 00:59
İstiklal Marşı'nın ilk bestesi

Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı, 12 Mart 1921'de TBMM tarafından “milli marş” olarak kabul edildi. İstiklal Marşı'nın 1930 yılına kadar okunan ilk bestesini ise Ali Rıfat Çağatay hazırladı.
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