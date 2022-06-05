'Bambi Garden'da gece yarılarına kadar yüksek sesle çalınan müzik Çamlıca sakinlerini canından bezdirdi
Üsküdar Çamlıca'da "O Ağacın Altı Bambi Garden" isimli organizasyon işletmesinin gece yarılarına kadar yüksek sesle müzik açması, çevre sakinlerini çileden çıkardı. Bir mahalleli, işletmenin bangır bangır yaptığı müzik yayınını kamera ile kaydetti. Yapılan uyarı ve şikayetlere aldırmayan işletmenin söz konusu videoda, ezana bile saygı duymayarak müziğe ara vermediği duyuluyor.
İstanbul Üsküdar'da düğün, kına gibi organizasyon işletmelerinin yoğun olduğu Çamlıca'da yüksek müzik sesi mahalleliyi bıktırdı. Özellikle yaz sezonunun açılmasıyla birden fazla işletmeden aynı anda yüksek sesle müzik açılması çevre sakinlerini canından bezdirdi. Üstelik müzik sesinin gece yarılarına kadar sürdüğü öğrenildi.
Duruma adeta isyan eden bir mahalle sakinleri, "O Ağacın Altı Bambi Garden" isimli organizasyon işletmesinden gelen gürültüyü cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Söz konusu videoda, okunan ezana da saygı gösterilmeyerek müziğin kapatılmadığı duyuluyor.
ŞİKAYETLERE ALDIRMIYORLAR
Mahalle sakinleri, defalarca yapılan uyarı ve şikayetlere aldırmayan işletme sahiplerine çözüm bulunmasını istiyor.