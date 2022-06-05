Gündem Bambi Gardenda gece yarılarına kadar yüksek sesle çalınan müzik Çamlıca sakinlerini canından bezdirdi
İSTANBUL

'Bambi Garden'da gece yarılarına kadar yüksek sesle çalınan müzik Çamlıca sakinlerini canından bezdirdi

Üsküdar Çamlıca'da "O Ağacın Altı Bambi Garden" isimli organizasyon işletmesinin gece yarılarına kadar yüksek sesle müzik açması, çevre sakinlerini çileden çıkardı. Bir mahalleli, işletmenin bangır bangır yaptığı müzik yayınını kamera ile kaydetti. Yapılan uyarı ve şikayetlere aldırmayan işletmenin söz konusu videoda, ezana bile saygı duymayarak müziğe ara vermediği duyuluyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bambi Gardenda gece yarılarına kadar yüksek sesle çalınan müzik Çamlıca sakinlerini canından bezdirdi
Bambi Garden

İstanbul Üsküdar'da düğün, kına gibi organizasyon işletmelerinin yoğun olduğu Çamlıca'da yüksek müzik sesi mahalleliyi bıktırdı. Özellikle yaz sezonunun açılmasıyla birden fazla işletmeden aynı anda yüksek sesle müzik açılması çevre sakinlerini canından bezdirdi. Üstelik müzik sesinin gece yarılarına kadar sürdüğü öğrenildi.

Duruma adeta isyan eden bir mahalle sakinleri, "O Ağacın Altı Bambi Garden" isimli organizasyon işletmesinden gelen gürültüyü cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

  • Söz konusu videoda, okunan ezana da saygı gösterilmeyerek müziğin kapatılmadığı duyuluyor.

ŞİKAYETLERE ALDIRMIYORLAR

Mahalle sakinleri, defalarca yapılan uyarı ve şikayetlere aldırmayan işletme sahiplerine çözüm bulunmasını istiyor.

Üsküdar 'Bambi Garden'da gece yarılarına kadar yüksek sesle çalınan müzik mahalleliyi canından bezdirdi
OYNAT 00:39
Üsküdar 'Bambi Garden'da gece yarılarına kadar yüksek sesle çalınan müzik mahalleliyi canından bezdirdi
İstanbul Üsküdar'da düğün, kına gibi organizasyon işletmelerinin yoğun olduğu Çamlıca'da yüksek müzik sesi mahalleliyi bıktırdı. Özellikle yaz sezonunun açılmasıyla birden fazla işletmeden aynı anda yüksek sesle müzik açılması çevre sakinlerini canından bezdirdi. Üstelik müzik sesinin gece yarılarına kadar sürdüğü öğrenildi.Duruma adeta isyan eden bir mahalle sakinleri, 'O Ağacın Altı Bambi Garden' isimli organizasyon işletmesinden gelen gürültüyü cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.Söz konusu videoda okunan ezana da saygı gösterilmeyerek müziğin kapatılmadığı görüldü. Mahalle sakinleri, defalarca yapılan uyarı ve şikayetlere aldırmayan işletme sahiplerine çözüm bulunmasını istiyor.


Kadıköy’deki yüksek ses mahalleliyi bıktırdı: Gürültüden uyuyamıyoruz
GÜNDEM
Kadıköy’deki yüksek ses mahalleliyi bıktırdı: Gürültüden uyuyamıyoruz

Türkiye'nin 2021 yılında en çok şikayet ettiği konular belli oldu
FOTOĞRAF 14
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Verilere göre geçen yıl 120 bin olan kayıtlı marka sayısı bu yıl 150 bin 185’e ulaştı. Platforma 2021 yılında toplam 3 milyon 53 bin 73 şikayet geldi. Verilere göre 21 milyon 296 bin 942 ziyaretçi sayısıyla aralık ayı Şikayetvar trafiğinin pik yaptığı ay olarak kaydedildi.
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Toplam üye sayısı 2020’de 6 milyon 194 bin 993 iken 2021’de bu sayı 7 milyon 683 bin 504’e yükseldi. Platformun aylık ortalama ziyaret sayısıysa 18 milyon 353 bin 551 olarak açıklandı.
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Verilerde 2021’de müşterisini en çok dinleyen ve memnuniyet oranı en yüksek olan sektör yüzde 59 ile anne-bebek-çocuk ürünleri sektörü olduğu ortaya çıktı.
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Emlak-inşaat sektörü yüzde 52 memnuniyet oranıyla ikinci sırada yer alırken onu yüzde 49 ile cep telefonu sektörü izledi.
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Şikayetvar’da en çok ziyaret edilen sektör 24 milyon 125 bin 775 ziyaretçi sayısıyla finans sektörü oldu.
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E-ticaret, en çok ziyaret edilen ikinci, internet ise üçüncü sektör olarak öne çıktı. Cep telefonu, sağlık ve beyaz eşya en çok ziyaret edilen diğer sektörler olarak sıralandı.
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Şikayetvar verilerine göre 2021’de pazaryeri siteleriyle ilgili tüketicilerin en çok şikayet ettiği konu teslimatların zamanında yapılmaması oldu.
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Diğer yıllardan farklı olarak bu kategoride zamlar nedeniyle fiyatları artan ürünlerde sitelerin sipariş iptali en çok dile getirilen bir diğer konu olurken sitelerin kusurlu ürün göndermesi ve para iadesinin geç yapılması öne çıkan diğer başlıklar arasında yer aldı.
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En çok hangi markalar merak edildi?<br><br>Şikayetvar’da geçen yıl sayfası en çok aranan marka 3 milyon 465 bin 275 sayfa görüntülenmesiyle Türk Telekom oldu.
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Türk Telekom’u Trendyol, Ziraat Bankası ve Xiaomi izledi.
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Yıl boyunca güvenlik sorunlarıyla sıklıkla konuşulan Instagram, 2 milyonun üzerinde sayfa görüntülenmesiyle en çok merak edilen markalar arasında yer aldı.
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Nüfus ortalamasına göre 2021’de bin kişi başına düşen şikayet sayısı baz alındığında 67.8 şikayet yoğunluğuyla en çok şikayet eden şehir İstanbul oldu.
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İstanbul’u; Ankara, Antalya ve İzmir izledi. Şikayetvar verilerine göre 2020’de olduğu gibi 2021’de Muş en az şikayet oluşturan il olarak kaydedildi. En az şikayetçi olan diğer iller Adıyaman, Hakkari ve Kars olarak sıralandı.
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Şikayetvar verilerine göre 2021’de 300 bin 151şikayet sayısıyla en çok şikayet mayıs ayında geldi. 2020’de en çok şikayet edilen gün pazartesi, Türkiye’nin en çok şikayet ettiği saatse 14:00 oldu
Türkiye'nin 2021 yılında en çok şikayet ettiği konular belli oldu
Şikayetvar, 2021 yılı şikayet verilerini açıkladı. Peki, verilere göre, Türkiye'nin en çok şikayet ettiği sektörler, en fazla şikayetçi olan şehir, en çok merak edilen markalar hangisi oldu?


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