'Bambi Garden'da gece yarılarına kadar yüksek sesle çalınan müzik Çamlıca sakinlerini canından bezdirdi

Verilere göre geçen yıl 120 bin olan kayıtlı marka sayısı bu yıl 150 bin 185’e ulaştı. Platforma 2021 yılında toplam 3 milyon 53 bin 73 şikayet geldi. Verilere göre 21 milyon 296 bin 942 ziyaretçi sayısıyla aralık ayı Şikayetvar trafiğinin pik yaptığı ay olarak kaydedildi.