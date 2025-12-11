Yeni Şafak
Barda çıkan kavgada vurulan solist öldü

Barda çıkan kavgada vurulan solist öldü

12:2211/12/2025, Perşembe
Öldürülen Kenan Arslan
Öldürülen Kenan Arslan

Adana’da bir barın ortağı ve solistliğini yapan kişi, mekânda taşkınlık çıkaran müşterinin daha sonra arkadaşlarıyla birlikte geri dönmesiyle çıkan silahlı kavgada vurularak yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı’ndaki bir barda meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir müşteri barda taşkınlık çıkarttı.


Bunun üzerine barın ortağı ve aynı zaman solisti olan Kenan Arslan (42) şahsı uyardı. Taşkınlığa devam eden şahıs, bardan dışarı çıkarıldı. Olay yerinden ayrılan şahıs, bir süre sonra arkadaşlarıyla tekrar bara geldi.



Çıkan olayda Kenan Arslan ile A.D. silahla vuruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı


Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Arslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının ise ayağına kurşun isabet aldığı öğrenildi. Polis olayla ilgili H.Ç. ve B.D.’yi gözaltına alırken, asıl şüphelinin arandığı öğrenildi.


