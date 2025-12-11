İzmir Şehir Hastanesi 26 ayda 8 milyon hastaya sağlık hizmeti sundu

8 bin kişi görev yapıyor





Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Orhan Gökalp, burada vatandaşlara en iyi hizmeti verdiklerini söyledi.





Hastaneden bir kez sağlık hizmeti alanların yanı sıra bir kişinin çeşitli branşlardaki sağlık hizmeti ihtiyacı nedeniyle birçok kez hastaneye başvurduğunu anlatan Gökalp, "İzmir Şehir Hastanesi, açıldığı günden beri tedavi hizmeti verdiği 8 milyon insanla, İzmir nüfusunun yaklaşık 2 katına hizmet vermiş durumdadır. Yaklaşık 250 bine yakın hastayı ameliyat ettik. Günde 500 civarında hastaya anestezi vererek işlem yapıyoruz, bunun 300'ü ameliyat, diğerleri endoskopi ve kolonoskopi gibi diğer işlemler." diye konuştu.





Gökalp, 6 bini sağlık çalışanı olmak üzere toplam 8 bin kişinin görev yaptığı hastaneye Türkiye'nin birçok kentinin yanı sıra farklı ülkelerden gelenlerin olduğunu belirterek, yurt dışından gelen 250 kişinin hastanede sağlığına kavuştuğunu bildirdi.