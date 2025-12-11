Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bitlis
Tatvan sahilinde gökyüzünde sıra dışı manzara

Tatvan sahilinde gökyüzünde sıra dışı manzara

12:1511/12/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Binlerce karganın bir araya gelerek oluşturduğu yoğun sürü hareketliliği, kısa sürede gökyüzünü kararttı.
Binlerce karganın bir araya gelerek oluşturduğu yoğun sürü hareketliliği, kısa sürede gökyüzünü kararttı.

Bitlis’in Tatvan sahilinde akşam saatlerinde gökyüzünü ansızın karartan binlerce karganın toplu uçuşu, hem doğa meraklılarını hem de vatandaşları şaşırtan sıra dışı bir manzara oluşturdu.

Tatvan ilçesi sahilinde akşam saatlerinde yaşanan ilginç doğa olayı, bölge halkının ve doğa gözlemcilerinin dikkatini çekti. Binlerce karganın bir araya gelerek oluşturduğu yoğun sürü hareketliliği, kısa sürede gökyüzünü kararttı.

Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi ve doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen, Van Gölü çevresinin birçok kuş türüne ev sahipliği yapan önemli bir doğal alan olduğuna dikkat çekerek, "Son zamanlarda Tatvan’da bu canlıların yer yer yoğun hareketliliğine tanıklık etmekteyiz. Binlerce karganın sahilden aynı anda havalanarak gökyüzünü adeta istila ettiği bir ana şahit olduk. Bu yoğunluk ve hareketlilik vatandaşlar tarafından hayretle izlendi. Sıcaklık değişimleri veya kışa doğru ilerleyen süreçte kargaların toplu kümeler oluşturma davranışını tetiklemiş olabilir. Konu, kuş bilimciler tarafından detaylı biçimde irdelenebilir. Ayrıca insan kaynaklı çöpler ve çevredeki besin atıkları da fırsatçı kargaları bölgeye çekebilmektedir. Bu durum aynı zamanda çevre temizliği ve halk sağlığı açısından da dikkat edilmesi gereken bir konudur" dedi.

#Bitlis
#Tatvan
#Cihan Önen
#Van Gölü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MHP'nin Terörsüz Türkiye raporunda neler var? MHP'nin Meclis'e sunduğu raporun içeriği ve maddeleri neler?