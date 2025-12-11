Tatvan sahilinde gökyüzünde sıra dışı manzara

Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi ve doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen, Van Gölü çevresinin birçok kuş türüne ev sahipliği yapan önemli bir doğal alan olduğuna dikkat çekerek, "Son zamanlarda Tatvan’da bu canlıların yer yer yoğun hareketliliğine tanıklık etmekteyiz. Binlerce karganın sahilden aynı anda havalanarak gökyüzünü adeta istila ettiği bir ana şahit olduk. Bu yoğunluk ve hareketlilik vatandaşlar tarafından hayretle izlendi. Sıcaklık değişimleri veya kışa doğru ilerleyen süreçte kargaların toplu kümeler oluşturma davranışını tetiklemiş olabilir. Konu, kuş bilimciler tarafından detaylı biçimde irdelenebilir. Ayrıca insan kaynaklı çöpler ve çevredeki besin atıkları da fırsatçı kargaları bölgeye çekebilmektedir. Bu durum aynı zamanda çevre temizliği ve halk sağlığı açısından da dikkat edilmesi gereken bir konudur" dedi.