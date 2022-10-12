Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada , "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor.
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/rXoFt3IOSD
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor.