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Bartın'da 'pes' dedirten olay: Polisi görünce aracı bırakıp kaçtı

Bartın'da 'pes' dedirten olay: Polisi görünce aracı bırakıp kaçtı

07:496/01/2025, Pazartesi
G: 6/01/2025, Pazartesi
IHA
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Polis ekipleri, aracı Gölbucağı Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında anayolun kenarında park halinde buldu.
Polis ekipleri, aracı Gölbucağı Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında anayolun kenarında park halinde buldu.

Bartın'da uygulama yapan polisi gören sürücü, aracını yol kenarına bırakıp kaçtı. Aracın yakınlarında bulunan kişi aracı kendisinin kullanmadığı söyleyince araç otoparka çekildi.

Bartın'da sürücüsü bilinmeyen 06 VYE 33 plakalı otomobil, Çimento Kavşağı'nda yapılan uygulamada polislerin "dur" ihtarına uymadı. Kaçan sürücüyle polis arasında kovalamaca yaşandı. Ekipler, aracı Gölbucağı Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında anayolun kenarında park halinde buldu. Ekipler, yaptığı araştırmada aracın yakınlarında ruhsat sahibi olduğu öğrenilen bir kişiyi yaya halde buldu.

Şahsın, aracı bir yakınına verdiğini söylemesi üzerine ise araç otoparka çekilirken, dur ihtarına uymamaktan plakaya para cezası kesildi.



#Bartın
#Gölbucağı Yeni Sanayi Sitesi
#Çimento Kavşağı

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