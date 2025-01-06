Bartın'da 'pes' dedirten olay: Polisi görünce aracı bırakıp kaçtı

Bartın'da sürücüsü bilinmeyen 06 VYE 33 plakalı otomobil, Çimento Kavşağı'nda yapılan uygulamada polislerin "dur" ihtarına uymadı. Kaçan sürücüyle polis arasında kovalamaca yaşandı. Ekipler, aracı Gölbucağı Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında anayolun kenarında park halinde buldu. Ekipler, yaptığı araştırmada aracın yakınlarında ruhsat sahibi olduğu öğrenilen bir kişiyi yaya halde buldu.