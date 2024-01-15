Başakşehir'de 5 bin genç şehitlerimiz için yürüdü: Mehmetçik dualarla yâd edildi

“Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan Mehmetçiklerimizi dualarla yâd ediyoruz. Devletimiz terör örgütleriyle mücadelesine ara vermeden devam edecektir. Başakşehirli gençlerimizle anlamlı bir yürüyüşte bir araya geldik. Gür bir sesle haykırıyoruz; ‘Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez’ diyoruz. Vatanımızın her karış toprağında birlik ve beraberliğimizi sürdüreceğiz. Aynı zaman da Filistin’de yaşanan katliamları da görmezden gelmiyoruz. Filistin, Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Filistinli her bir kardeşimize Başakşehir’den selam gönderiyoruz.