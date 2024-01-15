Başakşehir'de 5 bin genç şehitlerimiz için yürüdü: Mehmetçik dualarla yâd edildi

Başakşehir'de 'Şehitler İçin Şehadet Yürüyüşü'ne binlerce kişi katıldı
Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA Başakşehir Temsilciliği tarafından düzenlenen
Şehitler İçin Şehadet Yürüyüşü’ne 5 bin genç katıldı.
Başakşehir Anadolu Lisesi’nden başlayan yürüyüş, Sular Vadisi’ndeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda son buldu.
Yürüyüş boyunca gençler, hep bir ağızdan
“Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez”,
“Ne Mutlu Türk’üm Diyene”
sloganları atarak, Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan Mehmetçikleri dualarla yâd etti.
Yürüyüşe Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun ve TÜGVA Başakşehir Temsilcisi Furkan Yüksel de katıldı.
“Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez”
“Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez”
Başakşehir gençliğinin devletinin ve milletinin yanında olduğunu söyleyen Başkan Kartoğlu,
“Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan Mehmetçiklerimizi dualarla yâd ediyoruz. Devletimiz terör örgütleriyle mücadelesine ara vermeden devam edecektir. Başakşehirli gençlerimizle anlamlı bir yürüyüşte bir araya geldik. Gür bir sesle haykırıyoruz; ‘Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez’ diyoruz. Vatanımızın her karış toprağında birlik ve beraberliğimizi sürdüreceğiz. Aynı zaman da Filistin’de yaşanan katliamları da görmezden gelmiyoruz. Filistin, Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Filistinli her bir kardeşimize Başakşehir’den selam gönderiyoruz.
” şeklinde konuştu.
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8 saat önce