Başkan Canpolat ile Haliliye’de eserler yükseliyor

İlçeye değer katan Kültür Merkezi, bölgenin ihtiyaçlarına yönelik projelendirilen Hastane Projesi ile Sosyal Yardım Kompleksi, tasarruf sağlayan 200 milyon liralık köklü yatırım… Başkan Canpolat ile Şanlıurfa’ya kazandırılan eserler vatandaşlardan tam not alıyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın girişimleriyle vatandaşların uzun yıllar kullanabileceği kalıcı eserler ilçeye kazandırılıyor. Bu projeler ile vatandaşlara daha konforlu bir yaşam sunulurken, vizyon projeler Şanlıurfa’ya değer kazandırıyor. Bölgenin ihtiyacına göre yükselen projelerden bazıları…

İbrahim Tatlıses kültür merkezi

Cumhurbaşkanı takdir etti!

Başkan Mehmet Canpolat’ın seçim vaatlerinden biri olan ve çalışmalarına hızla başlanan İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi, şehre adeta renk kattı. Karşıyaka Mahalle’sinde 4 bin metrekare alan üzerine tesis edilen İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi içerisinde yer alan Gastronomi Merkezi ve Restoranı, Kütüphanesi, Evlendirme Dairesi, Meslek Edindirme Atölyeleri, Gastronomi Eğitim Mutfağı ve Konservatuar Sınıfı ile 7’den 70’e tüm vatandaşlara hizmet veriyor. Gastronomi Merkezi ise sunulan 90 çeşit yöresel lezzetiyle Şanlıurfa’nın zengin mutfağını yansıtıyor. Çorba çeşitleri, tepsi yemekleri, sulu yemekler, kebap çeşitleri, salata çeşitleri, pide ve tatlı çeşitleri damaklarda tat bırakan lezzetler, ziyaretçilerinden tam not alıyor.

İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi'nde düzenlenen program ile gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Kültür Merkezine olan hayranlığını Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkür ederek dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşma esnasında; “İlk defa gençlik sohbetlerinde, gençlik buluşmalarında Haliliye’de, İbrahim Tatlıses Kültür Merkezinde bugün farklı bir şey yaşadık. Ben, Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten, İbrahim Bey’in ismine yakışır böyle bir kültür merkezini inşa etmiş olmaları, hakikaten artık Şanlıurfa’nın tarihi boyunca da hiç unutulmayacak ve gençlerimizin çok önemli buluşma yeri olacak” dedi.

Sosyal yardım kompleksi kazandırıldı

Başkan Mehmet Canpolat’ın seçim sözü olan ve Ahmet Yesevi Mahallesinde yükselen projelerden biri olan Ahmet Yesevi Sosyal Yardım Komplkesi ve Kapalı Semt Pazarı, bölgenin ihtiyaçlarına yanıt oldu. İnşaat çalışmaları tamamlanan projeyi inceleyen Başkan Mehmet Canpolat, 10 bin metrekare alan üzerine inşa edilen projede gelinen son noktayla ilgili bilgi aldı. Kapalı Semt Pazarı/Otopark bölümünün vatandaşlarının hizmetinde olduğu Kompleks; kısa süre içerisinde tamamlanacak olan Aşevi, Glutensiz Ekmek Fırını, Sosyal Market, Giyim Market ve idari bölümüyle bölgeye kazandırılacak.

Yaptığı inceleme sonrası Ahmet Yesevi Mahallesine yeni eserler kazandırmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Mehmet Canpolat, şu açıklamalarda bulundu: “Ahmet Yesevi Mahallemize bir semt pazarı sözümüz vardı. Allah’a hamdolsun, şuanda semt pazarımız aktif bir şekilde hizmet veriyor, daha açılışını yapmadık. Ve yine semt pazarımızın hemen altında Ahmet Yesevi Sosyal Yardım Kompleksimizde incelemelerde bulunuyoruz. Burası da hemen hemen yüzde 95 oranında bitmiş durumda. Aşevimiz, Glutensiz Ekmek Fırınımız, Sosyal Marketimiz ve idari bölümümüz dahil olmak üzere Ahmet Yesevi Semt Pazarımız ve Sosyal Yardım Kompleksimiz inşallah en kısa sürede açılışa hazır hale gelecek. Açılışını yapıp, buradaki vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız.”

Nüfus yoğunluğunun olduğu bölgeye “hastane” projesi

Haliliye Belediyesine ait bina, Başkan Mehmet Canpolat’ın girişimleriyle bölgeye Çocuk Acil Polikliniği ve Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi olarak kazandırıldı.

Belediye bünyesindeki ait 9 katlı bina, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile Çocuk Acil Poliklinik olarak hizmet vermesi için Sağlık Bakanlığına devredildi. Devteyşti Mahallesi’ndeki 15 bin metrekarelik kapalı alana sahip binanın, hastaneye dönüştürülmesine ilişkin projelendirme çalışmalarının ardından iç tefrişatı Belediye tarafından hızla tamamlandı. Çalışmaların sona ermesiyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Semt Polikliniği, 7/24 Çocuk Acil Bölümü ile hizmete sunuldu. Hem mahallenin hem de bölgenin sağlık noktasında yaşadığı soruna çözüm olan Haliliye Semt Polikliniği, vatandaşlara büyük kolaylık sağladı.

Çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiği Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin ise kısa süre içerisinde hasta kabulüne başlayacak. Açılış öncesi incelemelerde bulunan Başkan Mehmet Canpolat, “Diş polikliniği niteliğindeki bölümlerimiz, ünitelerimiz hemen hemen tamamlandı. Yüzde 95 seviyelerine gelmiş durumdayız” diyerek, şunları kaydetti: “Burada bir hastane bizden isteniliyordu. Burada semt polikliniği şuanda hizmet veriyor, daha kapsamlı çalışması anlamında eksikleri gideriyoruz. Aynı zamanda da burası Türkiye’de bir örnek olacak şekilde, ameliyathanesi de içerisinde olmak üzere diş hastanesine dönüştü. Bu hastanede yine burada yaşayan Devteyşti, Süleymaniye, Bağlarbaşı, Hızmalı bu bölgede yaşayan vatandaşlarımıza hizmet edecek. Devletimiz var olsun, devletimiz payidar olsun. Kurumlar işbirliği içerisinde Haliliye Belediyesi olarak her zaman için vatandaşlarımızın emrinde olmaya, yanlarında olmaya, onların istekleri konusunda kendilerine hizmet etmeye gayret ettiğimizi ifade ederim.”

Başkan Canpolat ile 200 milyon liralık köklü yatırım