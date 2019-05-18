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POLİTİKA

Başkanlara ders zili çalıyor

Yerel seçimlerin ardından AK Parti, Temmuz ayından itibaren Yerel Yönetimler Bölge Toplantıları başlayacak. Yaklaşık 6-7 ilde yapılacak toplantıda başkanlara verilecek eğitim başlıkları şöyle:

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Mehmet Özhaseki
Mehmet Özhaseki

VİZYONER YEREL YÖNETİM

Bölge toplantılarında geçmişte başarılı belediye başkanları bilgi ve tecrübelerini, yeni belediye başkanlarına aktarabileceği ortam oluşturulacak. Geçmişteki tecrübe ile beraber güncel belediyecilik anlayışından hareketle vizyoner bir yerel yönetimler eğitimi planlanıyor. İllerin kendine has sorunlarını ilgilendiren bakanlıkların bakan yardımcıları ve ilgili kurumların genel müdürleri bu bölge toplantılarına davet edilecek.

ERDOĞAN’A DÜZENLİ RAPOR

Yerel Yönetimler Başkanlığı yılda iki kez belediyeler hakkında genel rapor hazırlayacak. Hazırlanan raporlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Eğitimlerde AK Parti belediyelerine, Cumhur İttifakı ruhuna uygun hareket etmesi noktasında bir kez daha hatırlatmalarda bulunulacak.

MANİFESTONUN TAKİPÇİSİYİZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK belediyeciliğin, başarısı hikayesi olduğuna dikkat çekerek, “Temelinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra ortaya koyduğu hizmet ve sosyal belediyecilik ufku yer alıyor. 31 Mart öncesinde açıkladığımız 11 maddelik yerel yönetimler manifestomuzun takipçisi olacağız” dedi.

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