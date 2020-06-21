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Gündem Başkanlığı düştü CHPli Sarıya Yargıtaydan kötü haber
POLİTİKA

Başkanlığı düştü: CHP'li Sarı'ya Yargıtay'dan kötü haber

Personelinin maaşını 20 ay ödemeyen ve hakkını isteyenlere “Deyyus” diyen CHP’li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı’nın yargılandığı “İhaleye Fesat Karıştırma” dosyasında Yargıtay son sözü söyledi. Yargıtay 5.Ceza Dairesi CHP’li Sarı’nın kararını onayladı. Bu kararla Sarı’nın başkanlığı düştü. Yeni başkan seçilecek.

Fatih Özer Yeni Şafak
Hüseyin Sarı
Hüseyin Sarı

Erdek Belediye Başkanı CHP’li Hüseyin Sarı, yargılandığı “İhaleye Fesat Karıştırma” dosyasında Yargıtay kararını verdi. İhaleye fesat karıştırdığı gerekçesiyle Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 1 yıl 15 gün hapis cezası verilen CHP’li Sarı’nın cezası Yargıtay 5.Ceza Dairesi’nin 2020-11110 kararıyla onaylandı. CHP’li Sarı’nın aldığı ceza sonrası başkanlığının düştüğünü ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Mehmet Birol Şahin, “2972 sayılı mahalli idare seçimlerini düzenleyen kanunun 9. maddesine göre resmi ihale ve alım satışlara fesat karıştıran belediye başkanları bu suçlardan 1 gün bile ceza almaları halinde belediye başkanlıkları düşürülüyor” dedi.

Mehmet Birol Şahin

YENİ BAŞKAN İÇİN MECLİSTE OYLAMA YAPILACAK

Yüksek Seçim Kurulu’nun, Yargıtay 5.Ceza Dairesi’nin onama kararının ardından Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı’nın mazbatasının iptal edileceğini ifade eden Şahin, “Önümüzdeki günlerde Erdek Belediye Meclisi toplanacak. Yapılan oylamada en yüksek oyu alan meclis üyesi, bir sonraki seçim dönemine kadar Erdek Belediyesi’nde vekaleten başkanlık görevini yürütecek” şeklinde konuştu.

SİCİLİ KABARIK

  • CHP’li Sarı, görev süresi boyunca çok sayıda skandala imza attı. 15 Temmuz’da “TRT’de işlem tamam” mesajını paylaştı. 31 Mart 2019 yerel seçim çalışmalarında Fatih Suresi ile dalga geçti.

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