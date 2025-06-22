Başkente ilk kadın başsavcı vekili

Kadın hukukçuların yargı teşkilatındaki temsiliyetini arttırmayı hedefleyen politika kapsamında Ankara Cumhuriyet Savcısı Pınar Akdoğan, başkentte başsavcı vekilliğine atanan ilk kadın isim oldu. Başsavcı vekillerinden Namık Kemal Saltık, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atandı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan ve HSK Tetkik Hakimi Mustafa Birgün Şenel de Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine getirilen isimler arasında yer aldı.

Terör suçları, kamu güvenliği, çocuk cinayetleri ve yüksek hassasiyet taşıyan davalarda görev alan pek çok isim de yeni görevlere getirildi. İşte onlardan bazıları: