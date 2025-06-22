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Başkente ilk kadın başsavcı vekili

Başkente ilk kadın başsavcı vekili

Oğuzhan Ürüşan
04:0022/06/2025, Pazar
G: 22/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Pınar Akdoğan
Pınar Akdoğan

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) 20 Haziran'da açıklanan Yaz Kararnamesi ile 4 bin 36 yargı mensubunun görev yeri değişti.

Kadın hukukçuların yargı teşkilatındaki temsiliyetini arttırmayı hedefleyen politika kapsamında Ankara Cumhuriyet Savcısı Pınar Akdoğan, başkentte başsavcı vekilliğine atanan ilk kadın isim oldu. Başsavcı vekillerinden Namık Kemal Saltık, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atandı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan ve HSK Tetkik Hakimi Mustafa Birgün Şenel de Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine getirilen isimler arasında yer aldı.

Terör suçları, kamu güvenliği, çocuk cinayetleri ve yüksek hassasiyet taşıyan davalarda görev alan pek çok isim de yeni görevlere getirildi. İşte onlardan bazıları:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle Mücadele Bürosu savcılarından Edip Şahiner ve Burak Ceyhan, İstanbul ve İstanbul Anadolu Başsavcı Vekilliği görevlerine atandı.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasına bakan Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Güven, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı görevine atandı.

Narin Güran cinayetine bakan Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ramazan Dündar, HSK kararnamesiyle Konya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na getirildi.

Mattia Ahmet Minguzzi davasından çekilen Elçin Savur, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi üyesi oldu.



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