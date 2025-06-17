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HSK’da görev dağılımı tamam

HSK’da görev dağılımı tamam

Oğuzhan Ürüşan
04:0017/06/2025, Salı
G: 17/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Fuzuli Aydoğdu, Turan Kuloğlu.
Fuzuli Aydoğdu, Turan Kuloğlu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), yeni üyelerin belirlenmesinin ardından görev dağılımını yaptı.

HSK Birinci ve İkinci Daire üyeliklerine seçilen isimler belirlendi. HSK 1.Daire Başkanlığı’na eski Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, 2.Daire Başkanlığı ve HSK Başkanvekilliği’ne ise Yargıtay kontenjanından Fuzuli Aydoğdu seçildi. HSK 1’inci Daire üyeliklerine eski Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Bülent Küfüdür, Yargıtay kontenjanından Hakan Yüksel, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Havvanur Yurtsever, eski İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Sait Özdemir ve eski Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu seçildi. 2’nci Daire üyeliklerine de Danıştay kontenjanından Cengiz Aydemir, avukat kontenjanından Alişan Tiryaki, Çetin Arslan, Yargıtay kontenjanından Fuzuli Aydoğdu, eski Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Serdar Ateş ve Yargıtay kontenjanından Seyfi Han getirildi.



#Hakimler ve Savcılar Kurulu
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