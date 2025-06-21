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24 ilin başsavcısı değişti

24 ilin başsavcısı değişti

Oğuzhan Ürüşan
04:0021/06/2025, Cumartesi
G: 21/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Arşiv.
Arşiv.

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK), yaz kararnamesine yönelik çalışmalarını sonuçlandırdı.

HSK'nin internet sitesinde yayımlanan kararnameye göre, adli yargıda 3 bin 698, idari yargıda ise 338 olmak üzere 4 bin 36 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi. Kararnameye göre, 24 ilin Cumhuriyet başsavcısı da değişti. Buna göre; Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na atanırken, yerine Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı görevlendirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Ceyhun Ceylan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na getirildi.

Öte yandan HSK tarafından alınan karar doğrultusunda, kurulun eski üyelerinden bazı isimler Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçildi. Karar, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, HSK Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci, eski HSK üyeleri İbrahim Kolcu ve Ömer Faruk Yıldırım, Yargıtay üyeliğine seçildi. HSK eski üyesi Halil Koç ise Danıştay üyeliğine atandı.



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