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POLİTİKA

Başvuruyu yaptı

AK Parti’nin Meclis Başkanı adayı, Prof. Dr. Mustafa Şentop, başvurusunu yaptı. Şentop’un yarın yapılacak oylamada MHP’nin desteğiyle seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. AK Partili 8, Meclis’in 30’uncu başkanı olması beklenen Şentop, bu makamdaki ilk profesör unvanlı siyasetçi olacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Şentop adaylık başvuru dilekçesini TBMM Başkanvekili Celal Adan’a verdi.
Şentop adaylık başvuru dilekçesini TBMM Başkanvekili Celal Adan’a verdi.

AK Parti, TBMM Başkan adayını belirledi. TBMM Başkanvekili ve Tekirdağ Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, adaylık başvuru dilekçesini, AK Parti grup başkanvekilleri eşliğinde TBMM Başkanlığı’na vekalet eden Celal Adan’a sundu. AK Parti grubu ayrı bir dilekçe ile Şentop’u aday gösterdi.

Binali Yıldırım'ın istifasının ardından boşalan Meclis Başkanlığı koltuğu için AK Parti'nin adayı olan Mustafa Şentop'un başvuru dilekçesi, Geçici Meclis Başkanı Celal Adan'a sunuldu. Şentop'un başvuru dilekçesi, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Bülent Turan, Özlem Zengin, Muhammet Akbaşoğlu ve Cahit Özkan'ın imzası ile verildi. Şentop, dilekçesini AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Özlem Zengin, Muhammet Akbaşoğlu, Bülent Turan, Cahit Özkan ve partili milletvekilleri ile birlikte verdi.

MHP’DEN DESTEK

  • TBMM Başkanlığı için adaylık başvuruları bugün sona erecek. Meclis, yarın toplanarak yeni başkanı seçecek. MHP'nin de desteği ile TBMM'nin yeni başkanı olması beklenen Mustafa Şentop, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi'nde kamu hukuku alanında yaptı. 24, 25 ve 26'ncı dönemde İstanbul’dan milletvekili seçilen Şentop, Anayasa Komisyonu başkanvekilliği yaptı. 24'üncü dönemde Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda AK Parti'yi temsil eden Şentop, 26'ncı dönemde Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü.

İLK PROFESÖR BAŞKAN

Prof. Dr. Mustafa Şentop, AK Parti’den 8’nci TBMM’nin 30’ncu başkanı olacak. Pazar günü yapılacak oylamada MHP’nin de desteği ile üçüncü turda TBMM Başkanlığı’na seçilmesine kesin gözüyle bakılan anayasa hukukçusu Şentop, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin de mimarlarından. Şentop, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yazılımı aşamasında aktif rol oynadı. O süreçte Şentop, yeni sisteme geçişi sağlayan ve MHP ile birlikte hazırlanan anayasa değişikliklerini hazırladı. Şentop, Meclis tarihinin ilk profesör başkanı olacak.

  • MHP Grubu’na ziyaret
  • Şentop, adaylık başvurusunun ardından AK Parti Grubu’nu ve MHP Grubu’nu ziyaret etti. MHP Grup Başkanvekili Erhan Akçay, “49 millevekiliyle Sayın Mustafa Şentop’a TBMM Başkanlığı seçimi için oyumuzu vereceğiz” dedi.

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