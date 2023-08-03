Batı’nın olmadığı bir dünya kuruluyor

Geçtiğimiz Eylül ayında Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takasının arkasında Batı’nın aksine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ın olduğu belirtilen analizde, kararların artık sadece Batı tarafından verilmediği bir düzen kurulduğuna işaret edildi. Türkiye ve Suudi Arabistan’ın bu kadar büyük çaplı bir çatışmada arabuluculuk yapmasının yeni bir sayfa açtığını belirten analizde, “Orta güçlerin yükselişi kararları sadece ABD ve Batı’nın almadığı, küçük ülkelerin de kendilerini Rusya ve Çin’e bağlamak zorunda kalmadığı yeni bir dünyaya işaret ediyor” ifadelerini kullandı. Haber analizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens Bin Selman’ın Rusya’daki Ukraynalı çocukları ailelerine geri kavuşturmak için bir anlaşma yapmaya çalıştıklarını da yazdı. Suudi Arabistan önümüzdeki günlerde Ukrayna, ABD, Avrupa ülkeleri, Çin, Hindistan ve Brezilya’nın yanı sıra pek çok ülkenin davetli olduğu bir Ukrayna barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yayın kuruluşu Türkiye’nin ayrıca dünyada gıda krizinin önüne geçen Karadeniz tahıl girişimini yeniden canlandırmaya çalıştığına dikkat çekti.