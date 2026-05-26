Batman’da silahlı suç örgütüne operasyon: 7 tutuklama

11:2926/05/2026, Salı
DHA
Şüphelilerin silahlı eylemleri gerçekleştirdikleri anlar ile gittikleri bir kafede kimliklerini gizlemek amacıyla kameraları bantla kapatmaları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Batman’da, farklı tarihlerde 7 ayrı silahlı eylem gerçekleştirdiği tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, kentte 2025-2026 yılları içinde gerçekleşen 7 ayrı silahlı eylemle bağlantılı olduğu belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslere yapılan aramalarda ise 4 tabanca ile 120 mermi ele geçirildi. Ele geçirilen tabancalardan birinin örgüt üyeleri tarafından 6 farklı olayda kullanıldığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7’si tutuklandı, 3’ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Operasyonla yerel organize suç örgütünün çökertildiği bildirildi.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
