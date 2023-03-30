Batman'da sokak röportajında tehditler savurmuştu: HDP'li olduğunu itiraf eden provokatör gözaltına alındı

İ.C.K isimli şahıs sokak röportajında, "Biz Hizbullahçıyız, onların kafalarını keseriz" ifadelerini kullanmıştı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte seçimlere ilişkin yapılan sokak röportajında, bazı muhalefet partilerine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullanan şüpheli İ.C.K. hakkında soruşturma başlattı.
Şüpheli İ.C.K, soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Batman İl Başkanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, İ.C.K'nin partileriyle bir ilişkisinin olmadığını duyurdu.
Videodaki kişi HDP'li olduğunu itiraf etti
Canan Kaftancıoğlu ve diğer CHP'lilerin sosyal medyaya servis ettiği videonun kurgu olduğu ortaya çıktı.