Batman'da sokak röportajında tehditler savurmuştu: HDP'li olduğunu itiraf eden provokatör gözaltına alındı

"Benden önce konuşan kişi devlet çete dedi, devleti karaladı. Kimse orada tepki vermeyince bende devletimi sevdiğim için tepki verdim. Herhangi bir terör örgütüne mensup değilim. Devletimi dinime bağlı bir insanım. Bütün milletimizden özür diliyorum"