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Batman'da sokak röportajında tehditler savurmuştu: HDP'li olduğunu itiraf eden provokatör gözaltına alındı

Batman'da sokak röportajında bazı muhalefet partilerine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullanan ve 'Hizbullahçı' olduğu öne sürülen şahıs, sosyal medyadan paylaştığı videoda HDPli olduğunu itiraf etti. Kimliği belirlenen şahıs soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

16:55 . 30/03/2023 Perşembe
AA
İ.C.K isimli şahıs sokak röportajında, "Biz Hizbullahçıyız, onların kafalarını keseriz" ifadelerini kullanmıştı.

İ.C.K isimli şahıs sokak röportajında, "Biz Hizbullahçıyız, onların kafalarını keseriz" ifadelerini kullanmıştı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte seçimlere ilişkin yapılan sokak röportajında, bazı muhalefet partilerine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullanan şüpheli İ.C.K. hakkında soruşturma başlattı.

Şüpheli İ.C.K, soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Batman İl Başkanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, İ.C.K'nin partileriyle bir ilişkisinin olmadığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"29 Mart tarihinde Batman'da çekildiği iddia edilen bir sokak röportajında sarf edilen sözleri hiçbir şekilde kabul edilemez buluyoruz. Videonun sosyal medyada yayılmasından sonra şahsı partimizle ilişkilendirmek, kirli ve ucuz bir algı operasyonudur."

Videodaki kişi HDP'li olduğunu itiraf etti

Canan Kaftancıoğlu ve diğer CHP'lilerin sosyal medyaya servis ettiği videonun kurgu olduğu ortaya çıktı.

Söz konusu şahıs sosyal medyadan paylaştığı videoda,
"Beni konuşturmuyorlar. Lütfen açıklamam budur. Ben hak yolunda giden bir HDP'liyim. Çok izlenirsen para kazanırsın dediler"
şeklinde açıklamalarda bulundu.
Kasımoğlu ayrıca videosunda
"Benden önce konuşan kişi devlet çete dedi, devleti karaladı. Kimse orada tepki vermeyince bende devletimi sevdiğim için tepki verdim. Herhangi bir terör örgütüne mensup değilim. Devletimi dinime bağlı bir insanım. Bütün milletimizden özür diliyorum"
dedi.Kasımoğlu açıklamasının ardından sosyal medya hesabını kapattığı görüldü.

#Batman
#gözaltı
#sokak röportajı
14 dakika önce
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