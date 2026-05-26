Bayram tatilinde nüfus katlandı: Yarım milyon kişi ilçeye akın etti

"Kurban Bayramı'nın Bodrum ilçemizde güvenli ve huzurlu geçmesi için tüm kurumlarımız tedbirleri almış bulunmakta. Kurban Bayramı'nın 9 günlük süresi boyunca 360'a yakın ekibimiz ve 1000'e yakın personelimiz görev almakta. Trafik ekiplerimiz, kontrol noktalarında trafik kurallarının takibini yapacaklar. 112 ekibi sayımızı arttırdık. Bodrum ilçemiz hem ülkemizin hem de dünyanın göz bebeği bir ilçe. Bu kapsamda, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 500 bin kişiyi bekliyoruz. Plaka Tanıma Sistemi'nden edindiğimiz bilgilere göre yaklaşık 150 bin araç giriş oldu bu da yaklaşık 500 bin kişiye tekabül etmekte. Otellerimiz yüzde 90 doluluk oranında, ikinci konut ve yazlıklarda da doluluk oranı yüzde 90'lar civarında. Bütün misafirlerimizi Bodrum'a bekliyoruz. Havalarda çok güzel, bizde bütün tedbirleri aldık"