Bayrama sayılı günler kala kasaplar uyardı: İşte kurban saklama yöntemleri

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Ali Güla, kurban etlerinin sıcak buharı olduğunu ve etin poşete sıcak şekilde konulmaması gerektiğini belirterek, "2-3 saat dinlenip buharını atması gerekiyor. Direkt poşetle dolaba da koymayın, altı ve üstü donuyor ortadan yeşermiş oluyor. Havalar da ısınmaya başladı. Etlerimiz çok çabuk yeşillenip bozulur" dedi.
İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Ali Güla, kurban alırken küçükbaş hayvanlarda özellikle yara bulunmaması ve ayağının sakat olmamasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Güla, kurbanların kesiminin de genellikle mezbahalarda çalışan kasaplar tarafından yapıldığını aktararak, vatandaşların işi bilen kasapları tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu.
"Kasaba geldiğinde bu etin antrikotu, bonfilesi, biftek kısımları eşit şartlarda bölünüyor"
Güla, büyükbaş kurbanlıkta etlerin hisseleme işlemi yapıldıktan sonra dinlendirilmek üzere kasaba getirilmesini ve dağıtılacak olan etin işlenmesinin işi bilen kasaplar tarafından yapılmasının önemine vurgu yaptı.
İstanbul'da birçok kasabın kesilen kurban etlerini bu şekilde işleyebildiğini dile getiren Güla, şunları kaydetti:
"Büyükbaş hayvan etinin işleme ücreti 30 ile 50 lira (kilogram başına) arasında değişiyor"
Ali Güla, küçükbaş hayvanların kasaplara getirilirken ufak parçalara ayrılmadan getirilmesi uyarısında bulunarak, pirzola, külbastı ve diğer kısımların daha hakkaniyetli paylaşılması için kurbanın ikiye bölünüp kasaplara bırakılmasının daha doğru olacağını söyledi.
Güla, mahalle kasaplarının da kurban döneminde soğuk hava depolarının bir kısmını boş bıraktığını dile getirerek, etlerin kasaba verildiği takdirde bozulma ihtimalinin olmadığını ve daha sağlıklı olacağını ifade etti.
Kesilen kurban etlerinin bozulmaması için yapılması gerekenlere değinen Güla, şu uyarılarda bulundu:
"Küçükbaşta kesim ücreti 1500-2 bin lira civarında"
İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Güla, büyükbaş hayvanda kurban kesim ücretinin hisseleme dahil 10 bin lira ile 15 bin lira arasında değiştiğini ifade etti.
Güla, vatandaşların kıyma çekimi için ödeyeceği ücretin semte göre değiştiğini ve bu işlemden alınacak ücretin 30 lira ile 50 lira arasında olduğunu belirtti.